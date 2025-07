Obras da fiação subterrânea na Varjota começam em outubro, prevê governo

As obras de internalização subterrânea do cabeamento da fiação de energia e telecomunicações no Polo Gastronômico da Varjota, em Fortaleza, devem começar em outubro.

Outras áreas como Praia de Iracema e centros históricos no interior do Estado também vêm sendo estudadas para ajustes de cabeamento junto à Seinfra-CE , por meio de "reuniões periódicas".

O acordo entra no âmbito do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), que determina que a distribuidora de energia no Estado, a Enel, é obrigada a aplicar, em investimentos especiais de interesse do Governo, 1% de seu faturamento líquido de venda de energia elétrica do ano anterior.

Internalização da fiação

Anteriormente, a previsão era de que toda a operação fosse finalizada ainda em 2024. Contudo, o projeto enviado para licenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) precisou ser atualizado pela companhia elétrica.

O trecho da Desembargador Moreira, que liga a Praça Portugal à avenida Beira-Mar, está incluso no PIE da Enel e tem um aporte de R$ 715 mil. As intervenções são em 775 metros da via e com os postes do lado leste retirados.

Também serão contemplados com a internalização de fios o restante do Centro Histórico do município de Sobral, além de partes das cidades de Icó, Crato e Barbalha. As datas desses projetos, no entanto, não foram divulgadas. (Com informações da repórter Fabiana Melo)