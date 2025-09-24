Comissão Senado aprova isenção IR quem ganha até R$ 5 mil

Matéria sai do Senado e vai para as mãos dos deputados federais / Crédito: Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 24 de setembro, em decisão final, o PL 1.952/2019, que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. O texto também prevê desconto decrescente para as faixas salariais entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

Além disso, aumenta a tributação das faixas de renda mais altas, acima de R$ 600 mil. Como foi em caráter terminativo, não tem a necessidade de apreciação pelo Plenário da Casa e agora a matéria vai para a Câmara dos Deputados. O relatório é do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e inclui ainda tributação de dividendos, redução da alíquota do IR Pessoa Jurídica (IRPJ) e extinção da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio.