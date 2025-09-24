Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão Senado aprova isenção IR quem ganha até R$ 5 mil

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A decisão foi em caráter final na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e agora a matéria vai para a Câmara dos Deputados. Tributação da alta renda passou
Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 24 de setembro, em decisão final, o PL 1.952/2019, que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais.

O texto também prevê desconto decrescente para as faixas salariais entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

Além disso, aumenta a tributação das faixas de renda mais altas, acima de R$ 600 mil.

Como foi em caráter terminativo, não tem a necessidade de apreciação pelo Plenário da Casa e agora a matéria vai para a Câmara dos Deputados.

O relatório é do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e inclui ainda tributação de dividendos, redução da alíquota do IR Pessoa Jurídica (IRPJ) e extinção da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio.

Também passou a instituição do Pert-Baixa Renda, para parcelamento de dívidas de contribuintes com até R$ 5 mil mensais. O autor é o senador Eduardo Braga (MDB-AM). (Com Agência Senado)

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar