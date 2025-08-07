Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado aprova isenção do IR para até dois salários mínimos e PL vai para sanção

A aprovação foi realizada nesta quinta-feira, 7 de agosto, logo após a oposição desocupar o Plenário, após dois dias de obstruções
Autor Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Tipo Notícia

O Senado aprovou a isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até dois salários mínimos, após dois dias de obstrução da mesa da Casa. 

Agora, o Projeto de Lei (PL 2.692/2025) segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pois ele já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados.

A votação foi simbólica, o que consiste na simples contagem de votos favoráveis e contrários, e sem registro nominal, e aconteceu logo após a oposição desocupar o Plenário, em sessão deliberativa, nesta quinta-feira, 7 de agosto.

Com a sanção, a tabela mensal do IR para pessoa física será atualizada, mantendo a isenção para quem ganha atualmente até R$ 3.036, o equivalente a duas vezes o mínimo atual de R$ 1.518.

A mudança vale para a declaração que será realizada em 2026. Esta ampliação da faixa de renda, segundo o Governo Federal, custará R$ 3,3 bilhões de valores a menos a arrecadar para os cofres públicos.

Já o impacto previsto para 2026 ficou em R$ 5,34 bilhões e para 2027 ficou em R$ 5,73 bilhões. (Com Agência Senado)

Veja: Alcolumbre abre sessão e Senado aprova mudanças no IR em meio à ocupação de bolsonaristas

