Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit movimentam a cadeia de eventos no Ceará

O Centro de Eventos do Ceará vai ser transformado em um verdadeiro hub de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Entre 8 e 10 de outubro, Fortaleza receberá a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit (STS), promovidos de forma simultânea pelo Sebrae/CE em dois pavilhões independentes de 13.500 m² cada. A expectativa é que 60 mil visitantes circulem pelos espaços, consolidando os encontros como as maiores vitrines de negócios e inovação do Nordeste.



Retornando ao cenário dos grandes eventos, a Feira do Empreendedor chega renovada. A pluralidade de temas abordados é um dos pontos altos da programação. Essa variedade garante que os visitantes encontrem conteúdos relevantes e aplicáveis ao dia a dia das empresas. Para enriquecer ainda mais a experiência, o evento contará com a presença de palestrantes renomados nacionalmente, como João Branco, Martha Gabriel, Nêga Lora, Luis Justo, Murilo Rosa, Nath Finanças e Giuliana Morrone. Juntos, eles se somam a dezenas de especialistas e consultores que compartilharão experiências, conhecimentos e tendências de mercado.



Ecossistema de inovação



Se a Feira acolhe empreendedores em todas as fases, o Siará Tech Summit direciona seus holofotes para o ecossistema de inovação. Em 2025, o evento chega à 4ª edição consolidado como o maior encontro de tecnologia e inovação do Nordeste. A cada edição o Siará Tech Summit reúne profissionais que estão à frente das transformações tecnológicas e dos novos modelos de negócios no Brasil e no mundo. Neste ano, a programação contará com nomes de peso do cenário nacional e internacional que prometem inspirar, provocar reflexões e apontar caminhos para empreendedores e gestores de todos os portes. Entre as principais atrações estão: Daniela Klaiman, Flávio Muniz, Lala Deheinzelin, Dado Schneider e Allan Costa.

