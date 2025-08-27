Concessões de consignado do INSS crescem 50,2%, mas seguem abaixo do nível pré-escândalo

As concessões de crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cresceram 50,2% entre junho e julho, somando R$ 4,811 bilhões, conforme divulgação realizada nesta quarta-feira, 27, pelo Banco Central. Apesar da alta, elas permanecem sensivelmente abaixo da média mensal anterior à investigação da Polícia Federal que revelou um amplo esquema de fraudes e desvios no órgão, em abril.

De maio de 2024 a abril deste ano, as concessões de crédito consignado do INSS somaram, em média, R$ 8,254 bilhões por mês. O montante concedido em julho deste ano é 42% menor do que esse nível. Os valores de maio e junho ficaram em torno de R$ 3,0 bilhões.