Casa Branca: acordo sobre TikTok será assinado nesta semana por Trump

Autor Agência Estado
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o acordo sobre o TikTok deve ser assinado até o fim desta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O país pede que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para "proteger dados" dos cidadãos dos Estados Unidos.

Sobre a Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta semana em Nova York, Leavitt pontuou que Trump deve se reunir com o secretário-geral da instituição, António Guterres, e com os líderes da Ucrânia (Volodimir Zelenski), Argentina (Javier Milei) e União Europeia (Ursula Von der Leyen) durante a cúpula.

Segundo a secretária de imprensa, o republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio, mas não informou quando o encontro ocorrerá e quem participará.

