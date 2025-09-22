CNU: local de prova será divulgado nesta segunda; saiba mais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNU 2025: local de prova será divulgado nesta segunda, 22; saiba como acessar

A segunda edição do CNU terá 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades; confira os municípios do Ceará que foram contemplados
Autor Fabiana Melo
Os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderão acessar seus cartões de confirmação, com a indicação do local de prova, a partir das 18h desta segunda-feira, 22. 

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o acesso deverá ser realizado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, os organizadores do certame recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

CNU 2025: quais são as datas e horários das provas?

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30min, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30min (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Como funcionará o CNU 2025?

A segunda edição do CPNU contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades. As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Além disso, o edital prevê que, quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será feita uma equiparação de gênero.

Segundo o MGI, isso garante que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, sempre que houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente.

Outro ponto é que o concurso assegura condições adequadas para a participação de gestantes e lactantes, com tempo adicional para amamentação e outros atendimentos especializados.

Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

CNU 2025: veja em quais cidades do Ceará a prova será aplicada

  • Caucaia
  • Crateús
  • Fortaleza
  • Iguatu
  • Juazeiro Do Norte
  • Maracanaú
  • Quixadá
  • Sobral

Confira aqui a lista dos municípios no Brasil.

Cronograma oficial

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para aprovados na prova objetiva): 7/12/2025

Verificação de cotas afirmativas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/1/2026

Edital do CNU 2025: saiba detalhes das vagas | OP News

