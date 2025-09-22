CNU: local de prova será divulgado nesta segunda; saiba mais

O cartão de confirmação traz número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social / Crédito: FÁBIO LIMA

Os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderão acessar seus cartões de confirmação, com a indicação do local de prova, a partir das 18h desta segunda-feira, 22. Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o acesso deverá ser realizado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30min, e 7 de dezembro, das 13h às 15h. Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30min (horário de Brasília), meia hora antes do início. Como funcionará o CNU 2025? A segunda edição do CPNU contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades e provas em 228 cidades. As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Além disso, o edital prevê que, quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será feita uma equiparação de gênero. Segundo o MGI, isso garante que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, sempre que houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente. Outro ponto é que o concurso assegura condições adequadas para a participação de gestantes e lactantes, com tempo adicional para amamentação e outros atendimentos especializados.