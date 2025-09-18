CNU: aprovados têm até 3ª para manifestar interesse em lista de espera

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (23) o prazo para que os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos. O prazo terminaria nesta quinta-feira (18). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (23) o prazo para que os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos.

A manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados. Somente quem confirmar a vontade de continuar na lista poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e sua classificação. Quem não registrar a manifestação dentro do prazo será eliminado de todas as listas de espera. O MGI avisa que até o dia 23 o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.