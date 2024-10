Câmara Brasil Portugal no CE apresenta meios de investimentos na Europa

Evento foi realizado em parceria com banco português, que será associado à entidade no Estado

Focado no mercado europeu, a Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE), em parceria com o banco português Abanca, apresentou possibilidades de investimentos na última segunda-feira, 7, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O evento teve como tema “Oportunidades de Investimento: Acessando o Mercado Europeu”, gerido pela Abanca. Vale ressaltar que é a primeira vez da instituição financeira no Ceará.

De acordo com a proposta apresentada, o brasileiro pode começar a investir no mercado europeu, por meio da Abanca, a partir de € 600 mil (aproximadamente R$ 3,6 milhões, com a cotação do euro atual), afirma Patrícia Campos, diretora jurídica da CBPCE.