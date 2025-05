Patrícia Campos é a primeira mulher a presidir a Câmara Brasil-Portugal no Ceará

Eleita por aclamação, a advogada assume com foco em fortalecer relações bilaterais, incentivar negócios e ampliar protagonismo feminino no mercado luso-brasileiro

A posse foi oficializada nesta terça-feira, 6, durante Assembleia Geral, e a solenidade festiva está marcada para junho, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Ela sucede o empresário Raul dos Santos Neto.

A advogada Patrícia Campos foi eleita por aclamação como nova presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo no Estado e a segunda em todo o país.

Atualmente diretora jurídica da Câmara, Patrícia assume a presidência com o compromisso de fortalecer a instituição como elo estratégico nas relações luso-brasileira, tanto no campo econômico quanto no cultural e educacional.



“A Câmara é um ponto de convergência entre Brasil e Portugal. Nossa proposta é fortalecer institucionalmente os laços econômicos, culturais e educacionais entre os dois países”, afirmou a nova presidente.



Prioridades: negócios, educação e protagonismo feminino



Especialista em Direito Tributário e Empresarial, Patrícia quer ampliar o papel da Câmara como facilitadora de investimentos e conexões bilaterais. Entre suas metas estão:



Fomentar o ambiente de negócios entre os dois países, facilitando o acesso de empresas brasileiras ao mercado português e atraindo investidores lusos para o Ceará;



Incentivar parcerias acadêmicas, promovendo convênios com universidades portuguesas para cursos de MBA, especializações, mestrados e doutorados;



Fortalecer o empreendedorismo feminino, apoiando a atuação de mulheres no cenário empresarial internacional;

Realizar missões empresariais, promovendo intercâmbio comercial e institucional entre Brasil e Portugal.

“Nosso foco é apoiar quem quer internacionalizar seus projetos. Queremos facilitar o caminho para quem deseja empreender em Portugal e também criar oportunidades reais para investidores portugueses interessados no Ceará”, destacou Patrícia.