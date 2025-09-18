ABPA: acordo Mercosul-EFTA é avanço para carne de frango e reforça relação com a Suíça

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) avaliou de forma positiva a conclusão do acordo entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), destacando a abertura de novas oportunidades para a exportação de carnes. "O acordo Mercosul-EFTA representa um importante reconhecimento ao Mercosul e um avanço estratégico, principalmente pela sinalização positiva em termos de previsibilidade e facilitação de comércio", afirmou a entidade em nota.

O entendimento prevê uma cota de 1 mil toneladas de carne de frango por ano, com tarifa zero, a ser redistribuída entre os países do Mercosul. A ABPA ressaltou, no entanto, que os efeitos imediatos estarão concentrados na Suíça - único país do bloco que já importa produtos avícolas do Brasil.