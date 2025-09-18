Projetos para o Ceará na Chamada Nordeste somam R$ 24,7 bi

Foram apresentadas 35 propostas para data centers verdes, totalizando R$ 16,9 bilhões. / Crédito: Arkadiusz Warguła | Getty Images

A Chamada Nordeste, uma colaboração entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Consórcio Nordeste, recebeu 246 propostas, totalizando R$ 127,8 bilhões em investimentos para o desenvolvimento regional. O volume é quase 13 vezes mais que os R$ 10 bilhões previstos. O Ceará se destacou com 38 projetos, buscando R$ 24,7 bilhões em crédito para impulsionar a economia local.

Essas iniciativas estão alinhadas com as diretrizes da Nova Indústria Brasil, focando em setores estratégicos como transição energética, bioeconomia, hidrogênio verde e mobilidade automotiva. O objetivo é fomentar o desenvolvimento produtivo, gerando emprego, inovação e crescimento em toda a região Nordeste por meio de projetos com potencial significativo de impacto. A iniciativa busca fomentar investimentos estratégicos no Nordeste, alinhados às diretrizes da Nova Indústria Brasil.

As propostas passam agora por análise de enquadramento e avaliação conforme os critérios da chamada. O resultado será divulgado até 28 de novembro. A partir daí, os planos de negócio selecionados contarão com suporte conjunto das instituições financeiras participantes, que estruturarão os instrumentos de apoio mais adequados às necessidades de cada projeto. Confira quais áreas receberam maior quantidade de aportes: Transição Energética (com foco em armazenamento) concentrou o maior número de propostas (54), com uma demanda de crédito de R$ 15,3 bilhões.

Bioeconomia com foco em fármacos, com 44 projetos (R$ 5,4 bilhões);

Hidrogênio verde, com 32 iniciativas (R$ 54,3 bilhões);

Data centers verdes, com 35 propostas (R$ 16,9 bilhões);

Setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas, com 40 projetos (R$ 25,2 bilhões). Além disso, 41 planos de negócio foram apresentados em caráter transversal, abrangendo mais de um segmento, e somam R$ 10,4 bilhões em crédito solicitado. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) disse que o sol intenso e os ventos fortes, "que já nos fizeram sofrer tanto", hoje impulsionam uma transformação econômica que coloca o Nordeste no centro de um futuro sustentável e justo.