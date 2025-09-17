Ceará negocia com montadora de "cinquentinha" elétrica

Atração da empresa foi revelada após reunião com o secretário Domingos Filho / Crédito: AURÉLIO ALVES

Na operação, a projeção de geração de empregos é de 50 postos formais criados diretamente pela fábrica e mais 150 postos indiretamente. "O projeto é bastante promissor, visto que contribuirá com o desenvolvimento econômico do Estado e do município onde a fábrica irá se instalar. Estamos à disposição da empresa para colaborar na iniciativa que promoverá a geração de mais empregos e renda para o nosso Ceará", disse, em nota, Domingos Filho.

Informações sobre quais benefícios estão sendo negociados e os números de produção de scooters que a concentração da operação no Ceará deve gerar não foram informados.

Conheça a Duact Motors A Duact Motors possui apenas um modelo em apresentação no site: a Duact Maxus 2025. A scooter, no entanto, já está à venda em Fortaleza. Duact Maxus 2025 é o modelo comercializado pela Duact Motors Crédito: Reprodução redes sociais/Divulgação O POVO encontrou o modelo com preço de R$ 8,9 mil. A ficha técnica inclui: