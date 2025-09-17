Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará negocia com montadora de "cinquentinha" elétrica

Duact Motors planeja instalar unidade em Caucaia e importar peças via Pecém para montar veículos, concentrando a operação no Estado
Autor Armando de Oliveira Lima
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará disse estar em "negociações avançadas" com a Duact Motors para a instalação de uma unidade da montadora de motinhas elétricas no Estado. 

O titular da SDE, Domingos Filho, recebeu executivos da empresa nesta quarta-feira, 17. A empresa negocia modelos semelhantes às antigas "cinquentinhas", mobiletes de menos de 50 cilindradas.

No encontro, Rui Palácio, consultor e representante da Duact, afirmou que já opera com importação e montagem nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de contar com uma "pequena unidade em Fortaleza", atualmente.

“O objetivo, no entanto, é centralizar a operação no Ceará, transformando-o em um polo de produção de motos elétricas. O município escolhido para a instalação da fábrica foi o de Caucaia. Estamos analisando a viabilidade junto à SDE de obter benefícios fiscais competitivos em comparação com outros estados”, disse o consultor.

Logística destacada

A SDE divulgou que "o projeto visa, além da montagem, a importação total das peças via Porto do Pecém e a distribuição das motocicletas para todo o Brasil a partir do Ceará".

Na operação, a projeção de geração de empregos é de 50 postos formais criados diretamente pela fábrica e mais 150 postos indiretamente.

"O projeto é bastante promissor, visto que contribuirá com o desenvolvimento econômico do Estado e do município onde a fábrica irá se instalar. Estamos à disposição da empresa para colaborar na iniciativa que promoverá a geração de mais empregos e renda para o nosso Ceará", disse, em nota, Domingos Filho.

Informações sobre quais benefícios estão sendo negociados e os números de produção de scooters que a concentração da operação no Ceará deve gerar não foram informados.

Conheça a Duact Motors

A Duact Motors possui apenas um modelo em apresentação no site: a Duact Maxus 2025. A scooter, no entanto, já está à venda em Fortaleza.

Duact Maxus 2025 é o modelo comercializado pela Duact Motors
Duact Maxus 2025 é o modelo comercializado pela Duact Motors Crédito: Reprodução redes sociais/Divulgação

O POVO encontrou o modelo com preço de R$ 8,9 mil. A ficha técnica inclui:

  • 100% Elétrica
  • Carregamento 220v
  • Chave Presença
  • Capacidade de Peso 160Kilos
  • Farol Full LED
  • Alarme Bloqueio
  • Baú de Acessórios de 32 litros impermeável
  • Autonomia: 90 km (com 1000W de potência e sistema FTS para melhor desempenho em subidas)

Outro destaque dado à scooter pela empresa é de que ela não precisa de carteira de motorista ou emplacamento.

