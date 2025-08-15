Governador participa de reunião para implantação de polo automotivo no Ceará

Comitiva do Governo do Ceará em reunião com a diretoria da Comexport, que deve ser a empresa âncora do Polo Automotivo de Horizonte / Crédito: Adece Ascom/Divulgação

Está em fase de “ajustes finais” o projeto de implantação do Polo Automotivo do Ceará, localizado em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) participou de reunião com os investidores nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. Além do chefe do Executivo estadual, estiveram reunidos o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, junto com a diretoria da Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, que será a âncora do polo.

Atuam no Brasil por intermédio da Comexport empresas automobilísticas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche. O projeto será a primeira planta multimarcas do País e conta com investimento inicial de R$ 400 milhões, com expectativa de gerar 250 empregos somente na primeira fase. Na prática, a Comexport importará as partes dos veículos de marcas parceiras e elas serão montadas no Ceará. A previsão é de que 80 mil unidades de veículos híbridos e elétricos sejam produzidos por ano. O empreendimento contará com incentivos fiscais do programa federal Mobilidade Verde e Inovação (Mover), assinado neste ano pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.