Governador participa de reunião para implantação de polo automotivo no Ceará

Governador participa de reunião para implantação de polo automotivo no CearáReunião de acompanhamento foi realizada nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. Investimento inicial será de R$ 400 milhões, em Horizonte
Está em fase de “ajustes finais” o projeto de implantação do Polo Automotivo do Ceará, localizado em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) participou de reunião com os investidores nesta sexta-feira, 15, em São Paulo.
Além do chefe do Executivo estadual, estiveram reunidos o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, junto com a diretoria da Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, que será a âncora do polo.
Atuam no Brasil por intermédio da Comexport empresas automobilísticas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche.
O projeto será a primeira planta multimarcas do País e conta com investimento inicial de R$ 400 milhões, com expectativa de gerar 250 empregos somente na primeira fase.
Na prática, a Comexport importará as partes dos veículos de marcas parceiras e elas serão montadas no Ceará.
A previsão é de que 80 mil unidades de veículos híbridos e elétricos sejam produzidos por ano. O empreendimento contará com incentivos fiscais do programa federal Mobilidade Verde e Inovação (Mover), assinado neste ano pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
Para o governador Elmano de Freitas, a implantação do polo automotivo deve impulsionar a economia do Ceará.
“Uma iniciativa estratégica que vai impulsionar a nossa economia, atrair novos investimentos e gerar oportunidades para os cearenses. Seguimos trabalhando para transformar o Ceará em uma referência nacional no setor automotivo e ampliar a nossa presença no mercado internacional, com mais empregos, tecnologia e desenvolvimento para o nosso estado”, afirma.
Já o presidente da Adece ressalta que a reunião é um passo importante para a implantação do projeto, que estaria nos ajustes finais.
“Estamos nos ajustes finais para que possamos, o mais breve possível, anunciar as primeiras marcas previstas para atuar no Polo. Para nós, é motivo de muito orgulho tirar do papel um sonho que vai proporcionar empregos altamente qualificados no nosso Estado”, aponta.
