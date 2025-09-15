Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Principal negociador comercial da China confirma acordo preliminar com EUA sobre TikTok

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, confirmou, nesta segunda-feira, 15, ter fechado acordo preliminar para solucionar a operação do TikTok nos Estados Unidos, durante reunião com autoridades norte-americanas em Madri, na Espanha.

Em coletiva de imprensa, Li Chenggang disse que um entendimento é de interesse das duas partes, embora não tenha fornecido detalhes mais claros sobre os termos do acordo.

Segundo ele, Pequim se opõe a instrumentalização e politização da tecnologia e do comércio bilateral.

"Nunca vamos buscar acordo em detrimento dos nossos princípios, interesses das empresas e justiça internacional", garantiu o negociador.

EUA Trump China

