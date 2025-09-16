Ceará amplia matriz elétrica com foco em eólicas e solares

Ceará amplia matriz elétrica em 40,5 MW em 2025, com eólica e solarEm agosto, nove novas usinas entraram em operação, a maioria de fontes renováveis, que já representam mais de 84% da capacidade instalada no País
O Brasil adicionou 4,5 gigawatts (GW) à sua matriz elétrica nos primeiros oito meses de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
No Ceará, a expansão foi de 40,5 megawatts (MW), ficando em 11º lugar do País, do ranking de 13 estados. Hoje são 170 eólicas, 30 usinas termelétricas e 468 fotovoltaicas no Estado.
O crescimento brasileiro foi puxado principalmente por usinas hidrelétricas e eólicas. Apenas em agosto, nove empreendimentos entraram em operação e somaram 310 MW de potência ao sistema.
De acordo com o levantamento, as novas usinas em funcionamento no mês incluem circo parques eólicos (216 MW), duas pequenas centrais hidroelétricas (52 MW), uma termelétrica (40 MW) e uma central geradora hidrelétrica (2 MW).
Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais lideram expansão em 2025
No acumulado de janeiro a agosto, 71 usinas começaram a operar comercialmente. Ao todo, foram incorporados 10 empreendimentos termelétricos (2.419,42 MW), 32 eólicos (1.114,90 MW), 18 solares fotovoltaicos (783,63 MW), oito pequenas centrais hidrelétricas (147,85 MW) e três centrais geradoras hidrelétricas (6,70 MW).
Treze estados receberam novas usinas em operação neste ano. O Rio de Janeiro concentra a maior expansão, com 1.672,6 MW de capacidade adicionada. Em seguida aparecem a Bahia, com 903,7 MW, e Minas Gerais, com 553,25 MW.
Em agosto, a Bahia liderou o crescimento com a entrada de 216 MW em parques eólicos, seguida de Goiás, que registrou 40 MW com a operação da usina termelétrica a biomassa Asolo 2.
Matriz elétrica brasileira é majoritariamente renovável
A capacidade total das usinas centralizadas alcançou 212,9 GW em 1º de agosto. Desse total, 84,48% correspondem a fontes renováveis, de acordo com o Sistema de Informações de Geração da Aneel (SIGA), atualizado diariamente.
Ferramenta permite acompanhar expansão da geração
Para monitorar a ampliação da matriz elétrica, a Aneel disponibiliza o painel RALIE. A plataforma reúne dados sobre empreendimentos em construção e usinas já em operação, permitindo a filtragem por ano, região e tipo de fonte.
As informações são atualizadas mensalmente com base em inspeções presenciais e relatórios das empresas fiscalizadas.