Ceará amplia matriz elétrica com foco em eólicas e solares

Brasil amplia matriz elétrica em 4,5 GW até agosto, com destaque para eólicas e hidrelétricas / Crédito: ABR

O Brasil adicionou 4,5 gigawatts (GW) à sua matriz elétrica nos primeiros oito meses de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No Ceará, a expansão foi de 40,5 megawatts (MW), ficando em 11º lugar do País, do ranking de 13 estados. Hoje são 170 eólicas, 30 usinas termelétricas e 468 fotovoltaicas no Estado.

O crescimento brasileiro foi puxado principalmente por usinas hidrelétricas e eólicas. Apenas em agosto, nove empreendimentos entraram em operação e somaram 310 MW de potência ao sistema. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o levantamento, as novas usinas em funcionamento no mês incluem circo parques eólicos (216 MW), duas pequenas centrais hidroelétricas (52 MW), uma termelétrica (40 MW) e uma central geradora hidrelétrica (2 MW). Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais lideram expansão em 2025 No acumulado de janeiro a agosto, 71 usinas começaram a operar comercialmente. Ao todo, foram incorporados 10 empreendimentos termelétricos (2.419,42 MW), 32 eólicos (1.114,90 MW), 18 solares fotovoltaicos (783,63 MW), oito pequenas centrais hidrelétricas (147,85 MW) e três centrais geradoras hidrelétricas (6,70 MW).