Ceará assina acordo para implementar usina termelétrica movida a gás natural

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Mercúrio Asset para a implementação de uma usina termelétrica movida a gás natural.

Atualmente, o Estado conta com 39 memorandos e 6 pré-contratos assinados com empresas responsáveis por empreendimentos em energias renováveis, sendo a maior parte por projetos de Hidrogênio Verde (H2V).

"A substituição do carvão mineral, considerado um dos combustíveis menos sustentáveis para a geração de energia, será um passo importante no processo de consolidação de uma indústria verde no país."

A iniciativa está prevista para ser instalada na Termelétrica Pecém I, em funcionamento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Por sua vez, o diretor técnico comercial da companhia, Gustav Costa , acrescentou que o projeto concebido prevê uma conexão entre o hub de gás natural com o hub de hidrogênio verde, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

De acordo com o diretor-presidente da Cegás, Miguel Nery , "o Ceará precisa ampliar a oferta de gás natural, que por ser mais competitivo e gerar menos emissões do que outros combustíveis substitutos, atrairá muitos investimentos para o estado no atual contexto de transição energética."

O anúncio veio logo após O POVO publicar uma matéria sobre incidente no gasoduto que vem ao Ceará , em um cenário de restrição de gás no Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a Companhia de Gás do Ceará (Cegás ) e a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) apresentaram, no início de julho, o projeto de criação de um hub de gás natural no Estado.

"A ideia é objetivamente aproveitar as instalações existentes no terminal do GNL, no Píer 2 do Porto do Pecém", explica.

Ele afirma que a essência do projeto, ainda não apresentado ao governador Elmano de Freitas, “consiste em ter uma oferta ampla de gás natural, através do terminal de regaseificação existente no Complexo do Pecém, aumentando a capacidade de entrega da Cegás e a possibilidade de atração de novos negócios no entorno. A gente não pode descartar a possibilidade de interiorizar a utilização do gás natural dentro do nosso Estado”.

Gustav Costa lembra que "o Cipp está buscando investidores para essa operação do terminal de regaseificação e a Cegás, junto com a Adece, propõe que ações sejam tomadas para viabilizar e facilitar a entrada desse novo player que vai operá-lo. Então, o que a gente está costurando é que tipo de incentivo pode ser entregue, vislumbrando a viabilidade da reutilização do terminal”.