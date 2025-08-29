Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 28, os especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2 e dois apontavam bandeira vermelha 1.

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.

O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.