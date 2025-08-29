Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto

Autor Agência Estado
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 28, os especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2 e dois apontavam bandeira vermelha 1.

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.

O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.

O nível de aversão ao risco reflete diretamente na formação de preços de energia, o chamado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Quanto maior o cenário de risco para o sistema, mais o preço tende a subir. Na prática, isso indica maior despacho de termoelétricas e, na ponta, o acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais para os consumidores.

