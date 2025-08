Brasil é prioridade no plano de expansão da Amazon global com investimento de R$ 55 bilhões em 10 anos

Dentre os principais focos da companhia, estão no centro o serviço de logística, o desenvolvimento local de tecnologia, os serviços de nuvem e a geração de empregos e qualificação profissional. A Amazon estima que 36 mil empregos diretos e indiretos foram gerados por meio dos múltiplos negócios no período.

A Amazon divulgou nesta quinta-feira, 31, relatório de impacto econômico no Brasil, e aponta que o País é uma das prioridades no seu plano de expansão global. A empresa investiu um montante de R$ 55 bilhões ao longo dos últimos 10 anos, no País. O número representa R$ 15 milhões de investimento por dia .

"Não estamos apenas expandindo nossa presença local, mas contribuindo para transformar o cenário econômico e tecnológico do País. Cada investimento é pensado para gerar um impacto positivo duradouro em diversos segmentos [...] Estamos comprometidos em ser um catalisador do crescimento do País, trabalhando lado a lado com empreendedores locais, comunidades e parceiros para construir uma economia cada vez mais forte, digital e inclusiva”, afirmou a presidente.

A empresa convidou O POVO para um evento aberto para jornalistas, no escritório da companhia, em São Paulo, onde divulgaram o relatório.

Tarifas impostas por Trump têm mais impacto político do que econômico, diz especialista