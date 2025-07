Em 10 anos, Amazon chega a R$ 916 mi de investimentos no Ceará, diz relatório

O Estado é o quinto do Brasil em recursos investidos, contando com um centro de distribuição e nove estações de entregas com tecnologia própria

A Amazon divulgou nesta quinta-feira, 31, relatório de impacto econômico no Brasil. A empresa investiu R$ 55 bilhões ao longo dos últimos 10 anos, no País.

No Ceará, o investimento chegou a R$ 916 milhões. O Estado é o quinto do Brasil em recursos investidos, contando com um centro de distribuição e nove estações de entregas com tecnologia própria.