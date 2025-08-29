Empresas e municípios cearenses recebem selo por promoção da equidade de gênero

Entrega do Selo de Equidade de Gênero e Inclusão no Palácio da Abolição / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Dezenas de empresas e prefeituras cearenses foram contempladas com o Selo de Equidade de Gênero e Inclusão Social, idealizado pela Secretaria das Mulheres do Estado do Ceará. A solenidade ocorreu na manhã desta sexta-feira, 29, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e parabenizou as instituições pelos trabalhos prestados na causa. LEIA TAMBÉM | Terras da vila de Jeri: perícia aponta "erro" de cartório e Estado pede que Justiça decida litígio

As condecoradas foram empresas de saúde, mineração, educação e outros setores, que se inscreveram na campanha do selo e cumpriram quesitos como ampliação das licenças-maternidade e aumento do percentual de mulheres em cargos de liderança. Nas prefeituras, os critérios de avaliação incluíram a criação e implementação de projetos voltados para o público feminino, a exemplo dos Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres e investimentos em empreendedorismo e geração de empregos. “Recebemos palestras da Procuradoria, o encontro regional já foi na nossa cidade, estamos com todos os acompanhamentos de medidas protetivas em dia, há determinação de que toda mulher que esteja em medida protetiva e não tenha como se sustentar receba uma oportunidade de emprego via Prefeitura… Acompanhamos, em todas as medidas, essas mulheres o tempo inteiro”, pontua o prefeito de Aiuaba, um dos municípios que receberam o selo, Neto Feitosa (PT). O evento contou ainda com entrega de cheques simbólicos para beneficiárias do projeto Capital Semente, que disponibiliza R$ 2 mil para que mulheres empreendedoras possam começar ou investir no próprio negócio, e de certificados do projeto Empodera, voltado à capacitação profissional.

Houve também menção honrosa a 43 municípios que já cumpriram 30% do programa Ceará Por Elas, e entrega de selos especiais para 24 empresas que aderiram ao programa federal de ampliação da licença maternidade. “Penso que são passos muito importantes para garantirmos uma sociedade realmente justa em que nós possamos superar a violência contra a mulher e garantir oportunidades para as mulheres que vivem em situação de violência doméstica para que ela possa sair desse ambiente e não ter possibilidade de retorno àquele ciclo de violência”, afirmou o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Projetos visam garantia de independência para as mulheres As ações celebradas hoje fazem parte do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), e têm como um dos objetivos assegurar com que as cearenses tenham o controle de suas próprias vidas financeira e profissional.

A titular da Secretaria das Mulheres do Estado, Lia Gomes, destaca que hoje ainda é recorrente o cenário onde vítimas de violência doméstica têm dificuldade de se desligar do agressor por ele ainda atuar como “provedor da casa”. “A gente amplia muito a rede de proteção, mas muitas vezes quando essas mulheres procuram para denunciar, elas esbarram na barreira do sustento. Muitas vezes o agressor é quem mantém a casa, é o único que tem renda. Por isso a gente ataca isso com empreendedorismo”, detalha a secretária. Com presença de entes fora do poder público, como universidades e empresas privadas, a solenidade também serviu para reforçar a necessidade de que o debate seja levado para fora das secretarias específicas dos entes municipais e estaduais.