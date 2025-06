Voo inaugural da Latam na rota Juazeiro do Norte a Fortaleza tem 95% de ocupação, diz governador

Após três meses sem ligação aérea com Fortaleza , Juazeiro do Norte estreia nesta segunda-feira, 23 , o voo diário da Latam entre o Cariri e a Capital .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O trajeto será ofertado em horário diurno no Airbus A320, com capacidade para 184 passageiros. A partida do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes será às 12h10min, com chegada ao Aeroporto Internacional Pinto Martins às 13h05min. Na volta, os voos devem partir às 14h10min de Fortaleza, com chegada às 15h05 em Juazeiro do Norte.

"A rota Fortaleza-Juazeiro do Norte da Latam contribuirá para o desenvolvimento econômico e turístico da região, além de ampliar o acesso aéreo a um dos principais polos religiosos e culturais do país", afirmou o governador em nota divulgada nas redes sociais.

A Latam vai receber inventivos do Governo do Estado para manter a rota. De acordo com o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, serão pagos de R$ 35 reais por assento em cada voo. A previsão é desembolso mensal na casa dos R$ 380 mil.