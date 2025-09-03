Nova Indústria Brasil recebe R$ 12 bilhões em propostas do Nordeste

Nova Indústria Brasil recebe R$ 12 bilhões em propostas do NordesteData center, H2V e energias renováveis são os destaques na chamada que segue recebendo projetos até o próximo dia 15 de setembro
A Nova Indústria Brasil (NIB), programa federal para a neoindustrialização do país, recebeu R$ 12 bilhões em projetos apenas do Nordeste. Aberta desde maio, a chamada dispõe de R$ 10 bilhões e segue aberta até 15 de setembro.
“Este primeiro balanço demonstra o potencial e a força produtiva da região, que é cada vez mais estratégica para a neoindustrialização do país. O interesse dos empreendedores e das instituições mostra que estamos no caminho certo, atuando sob a orientação do presidente Lula para garantir que o desenvolvimento econômico e social alcance todo o Brasil”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.
Juntamente com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o BNDES deve ser responsável pelos desembolsos.
Na Região, a NIB ainda recebe o apoio do Consórcio Nordeste, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), das federações das indústrias estaduais e dos governos estaduais para a divulgação da chamada.
Para Rafael Fonteles, presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, os projetos demonstram que há “potencial para transformar oportunidades em crescimento e desenvolvimento real para toda a nossa população”.
Áreas estratégicas e destaques
Os projetos enviados tiveram origem em todos os estados nordestinos, com interesse em todas as cinco áreas estratégicas visadas pela Nova Indústria Brasil, mas com destaque para data centers, hidrogênio verde e energias renováveis.
As cinco áreas visadas pela NIB são:
- transição energética com foco em armazenamento,
- bioeconomia com foco em fármacos,
- hidrogênio verde,
- data center Verde,
- setor automotivo e
- tecnologias para a agricultura familiar
A quantidade de projetos recebidos, no entanto, não foi divulgada e pode aumentar até o próximo dia 15 de setembro.
Como vai funcionar a Nova Indústria Brasil?
Tanto empresas quanto cooperativas podem enviar projetos para a chamada. “As propostas podem conter ações como instalação de infraestrutura física, aquisição de máquinas e equipamentos, implantação de plantas-piloto, contratação de recursos humanos, desenvolvimento de projetos com universidades e centros de pesquisa, além de capital de giro e engenharia”, explica o Consórcio Nordeste.
Os apoios dados pelas instituições financeiras parceiras podem ser dar via crédito, subvenção econômica não reembolsável e até mesmo participação societária no projeto enviado. Já a Sudene e o Consórcio Nordeste atuam na chamada como parceiros técnicos.
Encerrada a chamada em 15 de setembro, os projetos serão avaliados até 28 de novembro. Em 15 de janeiro de 2026 acontece a formalização do Plano de Suporte Conjunto, enquanto a fase de contratação e execução dos projetos selecionados inicia no dia seguinte.
Estímulo à inovação e desenvolvimento do Nordeste
Reunidos na Paraíba na última segunda-feira, 1, representantes de todas as instituições que fazem parte da NIB destacaram a chamada como uma oportunidade de promover a inovação e o desenvolvimento do Nordeste.
“Trata-se de um esforço, em parceria com diversas instituições públicas, cujo objetivo é buscar iniciativas inovadoras em temas de grande potencial para a região e que poderá representar até R$ 10 bilhões em novos investimentos”, diz Luiz Antônio Elias, presidente da Finep.
Fala que encontra apoio nas palavras de Paulo Câmara, presidente do BNB, o qual diz estar pronto “para ampliar os recursos disponíveis e assegurar que os projetos de qualidade apresentados possam ser financiados e transformados em realidade, em emprego e renda para a nossa gente”.
“A forte adesão à chamada demonstra o engajamento do setor produtivo nordestino e o alinhamento estratégico com os objetivos de reindustrialização sustentável”, acrescenta José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios Governo e de Sustentabilidade Empresarial do BB.
“Queremos o desenvolvimento para gerar oportunidades, geração de emprego e renda e inclusão social para o Nordeste. Este é o papel da Sudene ao pensar a Chamada Nordeste: olhar para o futuro e posicionar a região com o forte apoio do setor industrial”, arremata Francisco Alexandre, superintendente da Sudene.
Haddad diz que governo vai proteger indústria e agro contra tarifa de 50% dos EUA
