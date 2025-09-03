Nova Indústria Brasil recebe R$ 12 bilhões em propostas do Nordeste

Energias renováveis foram destaque na chamada juntamente com data center e hidrogênio verde / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Nova Indústria Brasil (NIB), programa federal para a neoindustrialização do país, recebeu R$ 12 bilhões em projetos apenas do Nordeste. Aberta desde maio, a chamada dispõe de R$ 10 bilhões e segue aberta até 15 de setembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Este primeiro balanço demonstra o potencial e a força produtiva da região, que é cada vez mais estratégica para a neoindustrialização do país. O interesse dos empreendedores e das instituições mostra que estamos no caminho certo, atuando sob a orientação do presidente Lula para garantir que o desenvolvimento econômico e social alcance todo o Brasil”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Áreas estratégicas e destaques Os projetos enviados tiveram origem em todos os estados nordestinos, com interesse em todas as cinco áreas estratégicas visadas pela Nova Indústria Brasil, mas com destaque para data centers, hidrogênio verde e energias renováveis. As cinco áreas visadas pela NIB são: transição energética com foco em armazenamento,



bioeconomia com foco em fármacos,



hidrogênio verde,



data center Verde,



setor automotivo e



tecnologias para a agricultura familiar A quantidade de projetos recebidos, no entanto, não foi divulgada e pode aumentar até o próximo dia 15 de setembro.