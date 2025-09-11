Agressões em voos: casos graves com passageiros crescem 55%

De ameaças a agressões, casos graves com passageiros em voos crescem 55%Empresas aéreas registraram 210 casos de ameaças graves à segurança durante voos entre janeiro e julho de 2025; confira dados e lembre casos
Um aumento de 55% de casos graves de passageiros indisciplinados em aeroportos ou a bordo no Brasil, segundo levantamento Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).
O dado é referente à comparação entre os primeiros sete meses de 2025 e o mesmo período do ano anterior.
Entre os casos de indisciplina estão agressões físicas, ameaças ou intimidações, além de tentativas de acesso à cabine de comando, fumar a bordo e falsas ameaças de bomba.
Raul de Souza, diretor de Segurança e Operações de Voo da Abear, afirma que esse aumento causa atrasos e cancelamentos de voos, além do risco à segurança dos passageiros e da tripulação.
Quantos passageiros indisciplinados em voos entre 2024 e 2025?
Os comportamentos mais graves, considerados da categoria 3, tiveram 210 registros entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período, em 2024, o número foi de 135.
A Abear divide os tipos de atitudes indisciplinadas em categorias de 1 a 3:
- Comportamento destrutivo (verbal) ou que não segue instruções da tripulação, mas pode ser rapidamente controlado por um funcionário ou tripulante da empresa;
- Comportamento fisicamente abusivo e não segue as instruções. Nesse caso, requer um apoio do supervisor do aeroporto ou de segurança para contê-lo;
- Ação que ameaça diretamente a vida ou a segurança de quem está a bordo, como com a exibição de armas.
Ao todo, 979 passageiros indisciplinados foram registrados entre janeiro e julho deste ano. Em 2024, o número foi de 523, destacando uma alta de 87% neste intervalo.
Casos de passageiros indisciplinados que ganharam repercussão
Tentativa de agressão à Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Uma mulher tentou agredir o ministro e gritava que o “avião estava contaminado” e que “não respeita gente dessa espécie” em voo que saiu de São Luís, no Maranhão, para Brasília em 1º de setembro.
Dois passageiros se agrediram em Recife, em Pernambuco
Em 14 de junho, depois de saberem que todos os voos para Fernando de Noronha (PE) foram cancelados dos passageiros se agrediram no aeroporto de Recife. A confusão teria ocorrido por causa de um lugar na fila para uma gestante.
Funcionária de companhia aérea foi agredida por passageiro
Após o passageiro perder um voo de conexão por atrasos relacionados a questões climáticas, uma funcionária foi agredida com um soco no Aeroporto Internacional de São Paulo, em 28 de julho. A agressão aconteceu enquanto tentava auxiliar o cliente, já reacomodado em outro voo.
Falsa ameaça de bomba
Em 7 de agosto, um avião que saía de São Luís, no Maranhão, para Campinas, em São Paulo, teve que pousar em Brasília diante da descoberta de uma ameaça de bomba em um bilhete no banheiro da aeronave.
Abear defende regras mais rígidas contra passageiros indisciplinados
Para interromper o aumento de casos como esses, o diretor Raul de Souza diz que devem ser aplicadas medidas como a “No Flight List”. A medida impede que passageiros que tiveram comportamentos mais graves voem por um determinado período de tempo.
Já adotada com sucesso nos Estados Unidos e Europa, implementar lista de restrição no Brasil "só depende da publicação de uma normativa que regulamente o assunto, que está na procuradoria da Agência Nacional de Aviação (Anac)”, diz Raul de Souza.