Agressões em voos: casos graves com passageiros crescem 55%

Em 2024, de janeiro a julho, 135 casos graves referentes a passageiros indisciplinados foram registrados. No mesmo período deste ano, número chegou a 210 / Crédito: Reprodução/Freepik

Um aumento de 55% de casos graves de passageiros indisciplinados em aeroportos ou a bordo no Brasil, segundo levantamento Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O dado é referente à comparação entre os primeiros sete meses de 2025 e o mesmo período do ano anterior.

Entre os casos de indisciplina estão agressões físicas, ameaças ou intimidações, além de tentativas de acesso à cabine de comando, fumar a bordo e falsas ameaças de bomba. Raul de Souza, diretor de Segurança e Operações de Voo da Abear, afirma que esse aumento causa atrasos e cancelamentos de voos, além do risco à segurança dos passageiros e da tripulação.

Quantos passageiros indisciplinados em voos entre 2024 e 2025? Os comportamentos mais graves, considerados da categoria 3, tiveram 210 registros entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período, em 2024, o número foi de 135. A Abear divide os tipos de atitudes indisciplinadas em categorias de 1 a 3:

Comportamento destrutivo (verbal) ou que não segue instruções da tripulação, mas pode ser rapidamente controlado por um funcionário ou tripulante da empresa; Comportamento fisicamente abusivo e não segue as instruções. Nesse caso, requer um apoio do supervisor do aeroporto ou de segurança para contê-lo; Ação que ameaça diretamente a vida ou a segurança de quem está a bordo, como com a exibição de armas. Ao todo, 979 passageiros indisciplinados foram registrados entre janeiro e julho deste ano. Em 2024, o número foi de 523, destacando uma alta de 87% neste intervalo. Casos de passageiros indisciplinados que ganharam repercussão Tentativa de agressão à Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Uma mulher tentou agredir o ministro e gritava que o “avião estava contaminado” e que “não respeita gente dessa espécie” em voo que saiu de São Luís, no Maranhão, para Brasília em 1º de setembro. Dois passageiros se agrediram em Recife, em Pernambuco Em 14 de junho, depois de saberem que todos os voos para Fernando de Noronha (PE) foram cancelados dos passageiros se agrediram no aeroporto de Recife. A confusão teria ocorrido por causa de um lugar na fila para uma gestante.

