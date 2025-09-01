Ceará terá maior número de voos diretos para a Argentina em 10 anos em 2026

Ceará terá maior número de voos diretos para a Argentina em 10 anos em 2026Em janeiro do próximo ano, a empresa vai totalizar 19 voos de ida e volta, de Fortaleza para Buenos Aires, enquanto fevereiro o número chega a 14
O Estado do Ceará está se consolidando cada vez mais como um dos destinos brasileiros mais atrativos para o turismo internacional. A Gol Linhas Aéreas ampliou sua operação para Buenos Aires, e Fortaleza terá quatro voos semanais com destino a capital argentina, a partir de 2026.
Esse é o maior número de voos diretos para Buenos Aires em dez anos, segundo destacou o secretário estadual Eduardo Bismarck (Turismo), nas redes sociais.
Os voos terão saída aos sábados, às 13h45min e às 21h, e às terças e quintas-feiras, também às 21h. O retorno a Fortaleza deve ocorrer aos domingos, com chegada às 8h5min, e segundas e sextas-feiras, às 23h20min.
Em janeiro, a empresa vai totalizar 19 voos de ida e volta, de Fortaleza para a Argentina, enquanto fevereiro o número chega a 14.
Eduardo Bismarck, secretário de Turismo do Estado, falou sobre o plano de fortalecimento da malha aérea internacional.
"Esses novos voos para Buenos Aires se somam a outras conquistas que estamos articulando, como os voos para Montevidéu e Foz do Iguaçu, representando um marco para o turismo e para a economia cearense. Estamos trabalhando em sintonia com o governador Elmano de Freitas, que tem dado todo o apoio para que o Ceará avance ainda mais como destino competitivo na América do Sul e no mundo”, comentou.
A Gol já havia anunciado recentemente uma expansão com novos voos importantes para o Uruguai, e para Foz do Iguaçu.
Com o acréscimo, a companhia atinge a marca de 76 operações internacionais só em janeiro do próximo ano, ligando o Ceará a destinos como Montevidéu, Orlando e Miami.
A Argentina é importante aliada para o turismo no Brasil. Historicamente é o principal emissor de turistas para o nosso País.
A novidade contribui para ampliação do turismo local, sendo favorável para o aquecimento da economia no Estado, principalmente na alta estação. Com o aumento dos turistas, toda a cadeia produtiva é beneficiada.
