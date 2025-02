Taxa de inscrição do concurso do ICMBio deve ser paga até esta sexta, 14

Termina nesta sexta-feira, 14, o prazo para que os inscritos no concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizem o pagamento da taxa de inscrição .

Vale lembrar que a consulta da situação final da solicitação de isenção da taxa foi disponibilizada nessa quarta-feira, 12, e já pode ser conferida no site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Em relação à remuneração, em ambos os cargos ela é de R$ 8.817,72 para uma carga horária de 40 horas semanais.

A nota do certame será calculada a partir da pontuação adquirida pelo candidato na prova objetiva e na prova discursiva. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de março.