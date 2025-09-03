Ceará tem maior número de bilionários do NE; confira quem são

Ceará tem maior número de bilionários do NE; confira quem sãoEstado tem 19 nomes no ranking, com destaque para Mário Araripe, o mais rico da região e pioneiro em energia eólica no Brasil
O Ceará se consolidou como o estado com maior número de bilionários do Nordeste em 2025. Segundo a lista da revista Forbes Brasil, o número de representantes cearenses no ranking saltou de 9, em 2024, para 19 neste ano.
O resultado coloca o Estado em evidência no cenário nacional, sobretudo em setores como saúde, energia, alimentos, varejo e telecomunicações.
Mário Araripe é o mais rico do Nordeste
À frente da lista está Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos e pioneiro na energia eólica no Brasil. Sua fortuna é estimada em R$ 18,1 bilhões, o que o torna não somente o bilionário mais rico do Nordeste, mas também o 18º no ranking brasileiro.
Engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Araripe também foi dono da montadora Troller, vendida à Ford por R$ 500 milhões.
Atualmente, investe em setores como financeiro, industrial e imobiliário, além de deter cerca de 150 mil hectares em propriedades rurais no Nordeste.
Ceará concentra fortunas bilionárias
Entre os cearenses que figuram na lista estão Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da Hapvida (R$ 8,8 bi), Amarílio Proença de Macêdo, da J. Macêdo (R$ 4,2 bi), e Oto de Sá Cavalcante, da Arco Educação (R$ 3,7 bi).
A lista também inclui herdeiros de grupos tradicionais, como M. Dias Branco e Servtec, além de nomes de peso no varejo e telecomunicações, como Francisco Deusmar de Queirós (Pague Menos) e José Roberto Nogueira (Brisanet).
Confira a lista completa dos 19 bilionários cearenses em 2025 a seguir:
Lista Forbes 2025 – Top 19 bilionários do Ceará
- Mário Araripe – Casa dos Ventos – R$ 18,1 bi
- Cândido Pinheiro Koren de Lima – Hapvida – R$ 8,8 bi
- Amarílio Proença de Macêdo – J. Macêdo – R$ 4,2 bi
- Oto de Sá Cavalcante – Arco Educação – R$ 3,7 bi
- Maria Consuelo Leão Dias Branco – M. Dias Branco – R$ 2,9 bi
- Carlos Francisco Ribeiro Jereissati – Iguatemi – R$ 2,8 bi
- Priscila Barreto Moreira Silva – Hapvida – R$ 2,2 bi
- Cândido Pinheiro Jr. – Hapvida – R$ 1,6 bi
- Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima – Hapvida – R$ 1,6 bi
- José Roberto Nogueira – Brisanet – R$ 1,5 bi
- Everardo Ferreira Telles – Grupo Telles – R$ 1,3 bi
- Francisco Deusmar de Queirós – Pague Menos – R$ 1,2 bi
- Francisco Cláudio – M. Dias Branco – R$ 1 bi
- Francisco Ivens Júnior – M. Dias Branco – R$ 1 bi
- Francisco Marcos – M. Dias Branco – R$ 1 bi
- Maria das Graças – M. Dias Branco – R$ 1 bi
- Maria Regina – M. Dias Branco – R$ 1 bi
- Lauro Fiúza – Grupo Servtec – R$ 1 bi
- Pedro Fiúza – Grupo Servtec – R$ 1 bi
Os 30 bilionários do Nordeste na Forbes 2025
O Nordeste brasileiro ganhou protagonismo na lista Forbes Brasil 2025, que reúne os 300 brasileiros mais ricos. Este ano, 30 bilionários da região figuram no ranking total — contra 18 em 2024.
Juntos, eles acumulam cerca de R$ 84 bilhões, com fortunas ligadas a setores como energia, saúde, varejo, alimentos, telecomunicações e tecnologia.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Confira a lista completa dos 30 bilionários nordestinos em 2025 a seguir:
Lista Forbes 2025 – Bilionários do Nordeste
- Mário Araújo Alencar Araripe – Ceará – R$ 18,1 bi (Casa dos Ventos)
- Ilson Mateus Rodrigues – Maranhão – R$ 10,9 bi (Grupo Mateus)
- Cândido Pinheiro Koren de Lima – Ceará – R$ 8,8 bi (Hapvida)
- Amarílio Proença de Macêdo – Ceará – R$ 4,2 bi (J. Macêdo)
- Oto de Sá Cavalcante – Ceará – R$ 3,7 bi (Arco Educação)
- Flávio Gurgel Rocha – Pernambuco – R$ 3,4 bi (Guararapes/Riachuelo)
- Maria Consuelo Leão Dias Branco – Ceará – R$ 2,9 bi (M. Dias Branco)
- Carlos Francisco Ribeiro Jereissati – Ceará – R$ 2,8 bi (Iguatemi)
- Maria Barros Pinheiro – Maranhão – R$ 2,8 bi (Grupo Mateus)
- Denilson Pinheiro Rodrigues – Maranhão – R$ 2,1 bi (Grupo Mateus)
- Ilson Mateus Rodrigues Júnior – Maranhão – R$ 2,1 bi (Grupo Mateus)
- Carlos Nascimento Pedreira Filho – Bahia – R$ 1,7 bi (Grupo GPS)
- Antônio Augusto de Queiroz Galvão – Pernambuco – R$ 1,6 bi (Queiroz Galvão)
- José Caetano de Paula Lacerda – Bahia – R$ 1,6 bi (Grupo GPS)
- Cândido Pinheiro Koren de Lima Jr. – Ceará – R$ 1,6 bi (Hapvida)
- Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima – Ceará – R$ 1,6 bi (Hapvida)
- José Roberto Nogueira – Ceará – R$ 1,5 bi (Brisanet)
- Evandro Ferreira Telles e família – Ceará – R$ 1,3 bi (Ypióca)
- Francisco Deusmar de Queirós e família – Ceará – R$ 1,2 bi (Pague Menos)
- Lisiane Gurgel Rocha – Pernambuco – R$ 1,1 bi (Guararapes/Riachuelo)
- Anita Louise Regina Harley – Pernambuco – R$ 1 bi (Casas Pernambucanas)
- Élvio Gurgel Rocha – Pernambuco – R$ 1 bi (Guararapes/Riachuelo)
- Vitor Wanderley Júnior e irmãos – Alagoas – R$ 1 bi (Usina Coruripe)
- Francisco Cláudio – Ceará – R$ 1 bi (M. Dias Branco)
- Francisco Ivens Júnior – Ceará – R$ 1 bi (M. Dias Branco)
- Francisco Marcos – Ceará – R$ 1 bi (M. Dias Branco)
- Maria das Graças – Ceará – R$ 1 bi (M. Dias Branco)
- Maria Regina – Ceará – R$ 1 bi (M. Dias Branco)
- Lauro Fiúza – Ceará – R$ 1 bi (Servtec Energia)
- Pedro Fiúza – Ceará – R$ 1 bi (Servtec Energia)
Como a Forbes calcula a lista
A Forbes atualiza anualmente sua lista de bilionários brasileiros, considerando estimativas de patrimônio líquido.
São considerados ativos em empresas de capital aberto e fechado, dividendos, propriedades rurais, investimentos imobiliários, liquidez em caixa e participação em negócios.
Os cálculos se baseiam em informações públicas, documentos societários, análises de mercado e entrevistas. Em 2025, a publicação trouxe 300 nomes, entre eles 30 nordestinos — sendo 19 do Ceará.