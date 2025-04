Forbes: veja as relações entre bilionários brasileiros e nomes da política nacional

Joesley Batista, um dos irmãos bilionários que controlam a JBS S.A. / Crédito: VANESSA CARVALHO

Em uma lista de 3.028 pessoas que detém fortuna bilionária, divulgada pela revista Forbes nesta terça-feira, 1º, 56 brasileiros conseguiram chegar ao ranking. Na primeria publicação da lista, na terça-feira, estavam 47 brasileiros, mas com uma atualização nesta quarta-feira, 3, a lista conta com 56 bilionários vindos do Brasil. A principal atualização é que o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, desbancou o colombiano David Vélez, CEO do Nubank, e voltou ao topo da lista, com US$ 34.5 B, aproximadamente R$ 155,9 bilhões.

Saverin é seguido por Vicky Safra e família, com US$20.7 B, (R$ 110,1 bilhões), e Jorge Paulo Lemann e família, com US$ 17 bilhões (R$ 91,8 bilhões). O levantamento também aponta o papel central de empresas como WEG, Itaú Unibanco e Rede D'Or na formação de boa parte dessas fortunas. Além do crescimento patrimonial, o histórico de alguns bilionários revela proximidade ou envolvimento direto com o cenário político nacional, inclusive em casos associados à Operação Lava Jato. Joesley e Wesley Batista Os irmãos bilionários Wesley e Joesley Batista estão no 948º lugar na lista, ambos com US$ 3,8 bilhões. São sócios na J&F, holding que tem o controle da JBS. Eles começaram as jornadas profissionais na empresa aos 17 e 16 anos, respectivamente. Em 2017, Joesley foi preso após um desdobramento da Operação Lava Jato que investigou casos de corrupção e pagamentos de propina no Brasil. Ele e seu irmão Wesley concordaram em pagar uma multa deUS$US$3.2 bilhões às autoridades brasileiras devido ao ocorrido e fecharem um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Na delação, os empresários admitiram o envolvimento do grupo em atos de corrupção.

Andre Esteves André Esteves é o 487º bilionário da lista, com uma fortuna de US$ 6,9 bilhões. Ele também enfrentou acusações no âmbito da Operação Lava Jato. O banqueiro chegou a ser preso preventivamente sob suspeita de obstrução da justiça e foi transferido para o presídio de Bango, no Rio de Janeiro. No entanto, em 2018, foi absolvido das acusações e retornou ao comando do BTG Pactual como presidente do conselho e sócio sênior. Começou sua carreira no banco de investimento brasileiro Pactual. Em 2006, o Banco Pactual foi vendido ao UBS, e ele foi nomeado CEO e presidente do UBS Pactual. Posteriormente, em 2009, liderou a recompra do banco, que passou a se chamar BTG Pactual. Walter Salles O cineasta Walter Moreira Salles Júnior, mais conhecido como Walter Salles, aparece ao lado dos irmãos Fernando, Pedro e João, com patrimônio estimado em US$ 4,6 bilhões (25,8 bilhões de reais).