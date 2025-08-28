Lista Forbes 2025 atualizada: quem são os bilionários do Brasil

A revista Forbes indica Eduardo Saverin como o brasileiro mais rico / Crédito: Divulgação/B Capital

A Forbes divulgou a 13º edição da lista de bilionários brasileiros de 2025, que reúne 300 figuras com fortunas maiores de R$ 1 bilhão. Segundo os cálculos atualizados da revista, embora o número total de magnatas tenha caído, o patrimônio agregado dos 10 mais ricos cresceu para mais de R$ 694 bilhões. Na edição mais recente da prestigiada lista anual de bilionários da Forbes, publicada em 2025, destacam-se os nomes mais influentes da elite financeira do Brasil, como Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook e Vicky Safra, do grupo bancário Safra.



Lista Forbes 2025: Top 10 brasileiros mais ricos Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões



(Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões Vicky Sarfati Safra (Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões



(Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões



(AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões André Santos Esteves (BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões



(BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões



(Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões



(AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões



(Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões



(O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões Alexandre Behring da Costa (3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões



(3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões Lista Forbes 2025: Conheça alguns dos bilionários brasileiros 1. Eduardo Saverin Cofundador do Facebook e hoje co-CEO da B Capital, com base em Singapura, ele lidera a lista como o brasileiro mais rico pelo segundo ano seguido. Sua fortuna foi estimada em cerca de R$ 227 bilhões, segundo o câmbio utilizado pela Forbes, resultando em uma diferença de quase R$ 100 bilhões em relação à segunda colocada. No cenário internacional Eduardo Saverin ocupa a 51ª posição global.

2. Vicky Safra Na vice-liderança, a filantropa grega-brasileira Vicky Sarfati Safra e família. Viúva do banqueiro Joseph Safra, ela comanda o império financeiro da família a partir da Suíça e teve seu patrimônio estimado em R$ 120,5 bilhões. Caracteriza-se como a única mulher entre os dez bilionários mais ricos do País.



Após a morte do marido, herdou metade da herança bilionária, sendo o Safra o 4º maior banco de controle privado do país considerando-se seus totais de ativos, conforme o Banco Central. 3. Jorge Paulo Lemann Em seguida Jorge Paulo Lemann, figura emblemática do setor de investimentos e das gigantes AB InBev e 3G Capital. Sua fortuna é estimada em R$ 88 bilhões, o que o mantém entre os mais poderosos financeiramente do país.

Economista e empresário suiço-brasileiro já foi considerado o homem mais rico do País em 2019, de acordo com a Forbes.