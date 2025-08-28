Lista Forbes 2025 atualizada: quem são os bilionários do Brasil

Bilionários 2025: quem são os brasileiros na lista da Forbes atualizadaForbes divulga lista dos brasileiros mais ricos do país com patrimônios acima de R$ 1 bilhão; confira o Top 10 maiores bilionários do Brasil
A Forbes divulgou a 13º edição da lista de bilionários brasileiros de 2025, que reúne 300 figuras com fortunas maiores de R$ 1 bilhão. Segundo os cálculos atualizados da revista, embora o número total de magnatas tenha caído, o patrimônio agregado dos 10 mais ricos cresceu para mais de R$ 694 bilhões.
Na edição mais recente da prestigiada lista anual de bilionários da Forbes, publicada em 2025, destacam-se os nomes mais influentes da elite financeira do Brasil, como Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook e Vicky Safra, do grupo bancário Safra.
Lista Forbes 2025: Top 10 brasileiros mais ricos
- Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões
- Vicky Sarfati Safra (Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
- Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões
- André Santos Esteves (BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões
- Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões
- Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões
- Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões
- Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões
- Alexandre Behring da Costa (3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões
- Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões
Lista Forbes 2025: Conheça alguns dos bilionários brasileiros
1. Eduardo Saverin
Cofundador do Facebook e hoje co-CEO da B Capital, com base em Singapura, ele lidera a lista como o brasileiro mais rico pelo segundo ano seguido.
Sua fortuna foi estimada em cerca de R$ 227 bilhões, segundo o câmbio utilizado pela Forbes, resultando em uma diferença de quase R$ 100 bilhões em relação à segunda colocada. No cenário internacional Eduardo Saverin ocupa a 51ª posição global.
2. Vicky Safra
Na vice-liderança, a filantropa grega-brasileira Vicky Sarfati Safra e família. Viúva do banqueiro Joseph Safra, ela comanda o império financeiro da família a partir da Suíça e teve seu patrimônio estimado em R$ 120,5 bilhões. Caracteriza-se como a única mulher entre os dez bilionários mais ricos do País.
Após a morte do marido, herdou metade da herança bilionária, sendo o Safra o 4º maior banco de controle privado do país considerando-se seus totais de ativos, conforme o Banco Central.
3. Jorge Paulo Lemann
Em seguida Jorge Paulo Lemann, figura emblemática do setor de investimentos e das gigantes AB InBev e 3G Capital. Sua fortuna é estimada em R$ 88 bilhões, o que o mantém entre os mais poderosos financeiramente do país.
Economista e empresário suiço-brasileiro já foi considerado o homem mais rico do País em 2019, de acordo com a Forbes.
4. André Esteves
A lista segue com André Esteves, do banco BTG Pactual, com fortuna estimado em R$ 51 bilhões. O empresário conquistou seu sucesso à frente de grandes negócios. Em 2011, comprou parte do Banco PanAmericano, que passava por dificuldades após a descoberta de fraudes de R$ 4,2 bilhões.
O bilionário também ganhou fama por ter passado 6 anos afastado do comando da empresa devido à sua breve prisão em 2015, em meio às investigações da Lava Jato.
5. Fernando Roberto Moreira Salles
Fernando Salles é membro de uma das famílias do ramo bancário mais antigas do Brasil. Primogênito de banqueiro Walther Moreira Salles (1912-2001), é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações.
De acordo com a Revista Forbes, sua fortuna está em torno de R$ 40,2 bilhões. A família também controla a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio.