Quem são os 10 bilionários do Ceará? Lista Forbes 2025 atualizada

Na edição mais atualizada da lista de bilionários da Forbes Brasil 2025, o Ceará voltou a ocupar um lugar de destaque no mapa nacional da riqueza. Desta vez, o estado viu seu número de bilionários mais que dobrar, saltando de 9 em 2024 para 19 em 2025. À frente desse grupo está Mário Araripe, seguido por lideranças consolidadas nas áreas de saúde, alimentos, educação, varejo e telecomunicações.



1. Mário Araripe e família No topo da lista está Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, empresa referência em energia eólica e renovável. Com uma fortuna estimada em R$ 18,1 bilhões, ele é o cearense mais rico do ranking nacional, na 18ª posição no Brasil, e mantém o posto de homem mais rico do Nordeste. Araripe é engenheiro mecânico formado no ITA, idealizador da marca Troller e gestor de um fundo de investimentos com presença em diversos setores e reafirma sua influência econômica e inovação empresarial. 2. Cândido Pinheiro Koren de Lima Logo atrás dele aparece Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador do grupo Hapvida, com patrimônio de R$ 8,8 bilhões, ocupando a 43ª colocação no país.

Sua trajetória, que une medicina e empreendedorismo, transformou uma clínica em um dos maiores grupos de saúde do Brasil. 3. Amarílio Proença de Macêdo Em terceiro lugar figura Amarílio Proença de Macêdo, da família J. Macedo, com fortuna avaliada em R$4,2 bilhões, posicionou-se na 92ª posição nacional. Sua empresa, conhecida por massas e produtos derivados do trigo, segue sólida e em expansão. 4. Oto de Sá Cavalcante A lista continuará com Oto de Sá Cavalcante, com patrimônio estimado em R$ 3,7 bilhões, posição 113ª do Brasil, controlador da Arco Educação, que se tornou uma das maiores referências em ensino privado do país.