Quem são os 10 bilionários do Ceará? Lista Forbes 2025 atualizada

Na edição mais atualizada da lista de bilionários da Forbes Brasil 2025, o Ceará voltou a ocupar um lugar de destaque no mapa nacional da riqueza. Desta vez, o estado viu seu número de bilionários mais que dobrar, saltando de 9 em 2024 para 19 em 2025.
À frente desse grupo está Mário Araripe, seguido por lideranças consolidadas nas áreas de saúde, alimentos, educação, varejo e telecomunicações.
Lista Forbes 2025 atualizada: Top 10 bilionários cearenses
- Mário Araripe, da Casa dos Ventos
Fortuna: R$ 18,1 bilhões
- Cândido Pinheiro Koren de Lima, da Hapvida
Fortuna: R$ 8,8 bilhões
- Amarílio Proença de Macêdo, da J. Macêdo
Fortuna: R$ 4,2 bilhões
- Oto de Sá Cavalcante, da Arco Educação
Fortuna: R$ 3,7 bilhões
- Maria Consuelo Leão Dias Branco
Fortuna: R$ 2,9 bilhões
- Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, do Iguatemi
Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Priscila Barreto Moreira Silva, do Hapvida
Fortuna: R$ 2,2 bilhões
- Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, do Hapvida
Fortuna: R$ 1,6 bilhão
- José Roberto Nogueira, da Brisanet
Fortuna: R$ 1,5 bilhão
Lista Forbes 2025 atualizada: conheça os bilionários cearenses
1. Mário Araripe e família
No topo da lista está Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, empresa referência em energia eólica e renovável. Com uma fortuna estimada em R$ 18,1 bilhões, ele é o cearense mais rico do ranking nacional, na 18ª posição no Brasil, e mantém o posto de homem mais rico do Nordeste.
Araripe é engenheiro mecânico formado no ITA, idealizador da marca Troller e gestor de um fundo de investimentos com presença em diversos setores e reafirma sua influência econômica e inovação empresarial.
2. Cândido Pinheiro Koren de Lima
Logo atrás dele aparece Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador do grupo Hapvida, com patrimônio de R$ 8,8 bilhões, ocupando a 43ª colocação no país.
Sua trajetória, que une medicina e empreendedorismo, transformou uma clínica em um dos maiores grupos de saúde do Brasil.
3. Amarílio Proença de Macêdo
Em terceiro lugar figura Amarílio Proença de Macêdo, da família J. Macedo, com fortuna avaliada em R$4,2 bilhões, posicionou-se na 92ª posição nacional. Sua empresa, conhecida por massas e produtos derivados do trigo, segue sólida e em expansão.
4. Oto de Sá Cavalcante
A lista continuará com Oto de Sá Cavalcante, com patrimônio estimado em R$ 3,7 bilhões, posição 113ª do Brasil, controlador da Arco Educação, que se tornou uma das maiores referências em ensino privado do país.
5. Maria Consuelo Leão Dias Branco
Em quinto lugar está Maria Consuelo Leão Dias Branco, com R$ 2,9 bilhões de patrimônio, na posição 142ª do Brasil. Aos 90 anos, ela representa a continuidade do império alimentício da M. Dias Branco, consolidado ao longo de décadas.
6. Carlos Jereissati
No sexto lugar aparece Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, com R$ 2,8 bilhões, posição 151ª nacional, protagonista do varejo de alto padrão como acionista majoritário da Iguatemi.
7. Priscila Barreto Moreira Silva
Destaque da nova geração empresarial aparece em sétimo lugar: Priscila Barreto Moreira Silva, de 37 anos, com patrimônio de R$ 2,2 bilhões ocupa posição 175ª Brasil, também ligada ao setor de saúde por meio da Hapvida.
8. Cândido Júnior e Jorge Fontoura
No oitavo lugar compartilham duas novas gerações: Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, cada um com R$ 1,6 bilhão (posição 219º Brasil), ambos herdeiros e gestores do legado da Hapvida.
10. José Roberto Nogueira
Fechando os dez primeiros está José Roberto Nogueira, fundador da Brisanet, com fortuna de R$ 1,5 bilhão, posição 227ª do País. Nogueira nasceu e atua no interior do Ceará, comprovando como a tecnologia e os serviços conectados podem transformar economias locais.