Restituição do IR: Pagamento do 4º lote ocorre nesta sexta, 29

Maior parte desse lote de restituição será para contribuintes sem prioridade no reembolso / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Receita Federal (RF) realiza nesta sexta-feira, 29, o pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda (IR). Ao todo, 31.616 cearenses estão contemplados com um valor de mais de R$ 75,9 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Brasil, são 1.884.035 de contribuintes, que recebem mais de R$ 2,9 bilhões. A maior parte do valor, segundo o Fisco, será para pessoas sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo. Confira abaixo como será a distribuição:

Contribuintes sem prioridade: 1.454.509

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix: 312.915



Contribuintes de 60 a 79 anos: 72.434

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841

Contribuintes acima de 80 anos: 13.515

Contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave: 7.821 Vale lembrar, que embora não tenham prioridade por lei, os indivíduos que usaram os dois procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o Pix como forma de recebimento da restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Para saber se foi contemplado nesse lote, o indivíduo pode acessar a página da RF, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. O site também dá orientações para fazer uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento. Outro meio disponível para a verificação é o aplicativo do órgão fiscal, que está disponível para tablets e smartphones. Restituição IR 2025: Veja como será o pagamento O pagamento da restituição do IR de 2025 está sendo realizado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.