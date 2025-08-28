Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula autoriza consulta visando aplicar reciprocidade aos EUA

Itamaraty recebeu aval para acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) com vistas a iniciar consultas, investigações e medidas para possível acionamento da lei
Autor Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu o aval para o Itamaraty acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) com vistas a iniciar consultas, investigações e medidas para a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica aos Estados Unidos.

Isso porque, atualmente, os produtos brasileiros fora da lista de isenção de 694 itens, são taxados em 50%.

As informações foram publicadas pela colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde, e confirmadas pelo O POVO, por meio de fontes internas do Governo Federal, em Brasília.

Assim que a Camex acusar recebimento do pedido, feito por ofício nesta quinta-feira, 28 de agosto, pelo Itamaraty, este comunicará a decisão oficialmente ao governo de Donald Trump.

Dos prazos, O POVO apurou que a Camex tem até 30 dias para examinar se as ações norte-americanas realmente se encaixam na Lei da Reciprocidade

Caso a resposta ao enquadramento seja positiva, se forma um grupo interministerial para avaliar possíveis medidas. Em paralelo, pode haver consultas com os EUA, caso eles demonstrem interesse em conversar.

Conforme a colunista, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, que está no México, participou da decisão e foi avisado do envio do ofício à Camex.

Até então, o governo negava o uso do recurso contra os EUA. A expectativa é que ainda se abra uma janela para negociação com Trump, mas a preparação para, caso o objetivo não seja alcançado, já iniciou com as consultas mirando aplicar a reciprocidade.

Porém, com o início do julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira, 2 de setembro, cogita-se escalada de medidas do governo Trump contra o Brasil.

O decreto regulamentando a Lei da Reciprocidade Comercial foi assinado no dia 14 de julho deste ano. 

A norma autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global.

A medida poderá ser usada para responder à imposição da tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos (EUA), movimento iniciado pelo país norte-americano em 1º de agosto.

O decreto não menciona especificamente nenhum país e estabelece os mecanismos necessários para dar cumprimento à lei.

A lei foi aprovada em março pelo Congresso Nacional e sancionada em abril, estabelecendo critérios para respostas a ações, políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que "impactem negativamente a competitividade internacional brasileira".

A norma valerá para países ou blocos que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil".

No Artigo 3º do texto, por exemplo, fica autorizado o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex), ligado ao Executivo, a "adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços", prevendo ainda medidas de negociação entre as partes antes de qualquer decisão.

Para discutir como reagir às tarifas dos EUA, o governo também instalou um comitê de trabalho interministerial, com participação de setores empresariais da indústria e do agronegócio. (Com Agência Brasil)

Estados Unidos governo lula Trump

