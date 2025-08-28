Lula autoriza consulta visando aplicar reciprocidade aos EUA

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu o aval para o Itamaraty acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) com vistas a iniciar consultas, investigações e medidas para a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica aos Estados Unidos. Isso porque, atualmente, os produtos brasileiros fora da lista de isenção de 694 itens, são taxados em 50%.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações foram publicadas pela colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde, e confirmadas pelo O POVO, por meio de fontes internas do Governo Federal, em Brasília. Assim que a Camex acusar recebimento do pedido, feito por ofício nesta quinta-feira, 28 de agosto, pelo Itamaraty, este comunicará a decisão oficialmente ao governo de Donald Trump. Dos prazos, O POVO apurou que a Camex tem até 30 dias para examinar se as ações norte-americanas realmente se encaixam na Lei da Reciprocidade. Caso a resposta ao enquadramento seja positiva, se forma um grupo interministerial para avaliar possíveis medidas. Em paralelo, pode haver consultas com os EUA, caso eles demonstrem interesse em conversar.

Conforme a colunista, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, que está no México, participou da decisão e foi avisado do envio do ofício à Camex. Até então, o governo negava o uso do recurso contra os EUA. A expectativa é que ainda se abra uma janela para negociação com Trump, mas a preparação para, caso o objetivo não seja alcançado, já iniciou com as consultas mirando aplicar a reciprocidade. Porém, com o início do julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira, 2 de setembro, cogita-se escalada de medidas do governo Trump contra o Brasil.

O decreto regulamentando a Lei da Reciprocidade Comercial foi assinado no dia 14 de julho deste ano.

A norma autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global. A medida poderá ser usada para responder à imposição da tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos (EUA), movimento iniciado pelo país norte-americano em 1º de agosto.