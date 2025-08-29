Fiec diz que, em setores raros, importador dos EUA prefere arcar com tarifaço

￼EXCLUSIVIDADE da cera de carnaúba confere posição favorável nas negociações com os EUA / Crédito: JÚLIO CAESAR

Semana que vem, o Ceará receberá a visita de dois importadores de cera de carnaúba, vindos dos Estados Unidos. Eles virão tratar com empresários locais sobre a tarifa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros. A informação é do presidente da Federação das |indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele acrescenta que, em alguns casos, o percentual de participação do imposto no custo final para o comprador nos EUA não impacta tanto, e o comprador às vezes prefere pagar a ter de ficar sem o produto.

Cavalcante destaca a natureza tradicional dos setores, como o de carnaúba, onde a matéria-prima é encontrada quase exclusivamente no Nordeste do Brasil, confere-lhes uma posição única nas negociações. De acordo com o presidente da Fiec, os importadores dos EUA precisam dessas commodities e, por isso, se envolvem em negociações diretas e adaptadas às peculiaridades desses produtos. De acordo com o líder industrial, os importadores dos EUA estão desempenhando um papel significativo na forma como os exportadores do Ceará, particularmente o de carnaúba e castanha, estão conduzindo as negociações. Além disso, alguns empresários cearenses estão embarcando para os EUA a pedido desses importadores. Na avaliação de Ricardo Cavalcante, isso demonstra um intercâmbio direto e ativo, com ambas as partes buscando soluções personalizadas. É justamente devido à peculiaridade de cada setor, explica Cavalcante, que cada um está buscando e encontrando uma solução diferente, indicando que não há uma solução única para todos.

Essa dinâmica de negociação com os importadores permite aos exportadores cearenses atingidos pelo tarifaço a buscar soluções individualizadas e diretas. Foi por isso, segundo Cavalcante, que a Fiec e as empresas exportadoras locais optaram por não integrar a missão, liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que irá aos EUA. semana que vem, para tratar do tarifaço. “A Fiec ofereceu-se para ir, mas eles acharam melhor esperar um pouco para ver se o diálogo local avança”, disse Ricardo Cavalcante. De acordo com ele, os setores do Ceará preferiram não ir à missão da CNI e um dos motivos é o pacote que o governo cearense está elaborando para atendê-los nos próximos 120 dias. Ricardo Cavalcante destaca que tem intermediado reuniões envolvendo empresários com o governo estadual. Marcou ontem mesmo um encontro com uma empresa de pescado com a Secretaria da Fazenda (Sefaz).