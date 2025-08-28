Pix: como pedir dinheiro de volta em caso de golpe? Passo a passo

Pix: como pedir devolução em caso de golpe após atualização do BCCom a atualização do Pix, o valor poderá ser devolvido em até 11 dias após a contestação do cliente; entenda
O Mecanismo Especial de Devolução (MED) será aprimorado para garantir a devolução segura para vítimas de golpes, fraudes ou coerção. As atualizações sobre o Pix, sistema de pagamento instantâneo, foram anunciadas pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 28.
O aprimoramento estará disponível em plataformas bancárias de forma facultativa a partir do dia 23 de novembro. Será obrigatório a partir do dia 2 de fevereiro do próximo ano.
A partir do compartilhamento de informações sobre os recursos movimentados durante a transação, contas usadas para golpes serão identificadas com mais facilidade, tendo o uso impedido ou limitado.
Com o mecanismo, o valor poderá ser devolvido em até 11 dias após a contestação do cliente. Hoje, a devolução só é possível quando feita pela conta usada originalmente no golpe.
O que comumente acontece é que os fraudadores transferem todos os recursos da conta bancária usada e passam para outras rapidamente, evitando a sua identificação. Desta forma, quando a vítima faz a denúncia, não há recursos que possibilitem a devolução do valor.
Devolução do Pix: veja passo a passo de como solicitar
O autoatendimento do MED está entre as atualizações anunciadas pelo Banco Central e estará disponível a partir de 1° de outubro, no ambiente Pix das plataformas bancárias.
Com o autoatendimento, o cliente terá mais facilidade ao contestar uma transação, sem a necessidade de interação humana ou do deslocamento às agências. O canal também aumentará as chances do retorno do valor pela sua agilidade adicionada ao processo.
É por meio dele que é iniciado o processo de devolução do dinheiro, caso golpe, fraude ou coerção, e, agora, de forma mais acessível; confira passo a passo:
- Reclame na instituição bancária usada;
- O caso é avaliado e, se entender que faz parte do MED, o recebedor do seu Pix terá recursos bloqueados;
- A análise é feita em até 7 dias: se não for identificado como fraude, os recursos serão desbloqueados. Caso a conclusão seja contrária, o dinheiro é devolvido em até 96 horas (integralmente ou parcialmente), se, na conta do fraudador, houver recursos;
- Se a devolução for parcial, o banco do fraudador realizará múltiplos bloqueios ou devoluções parciais sempre que receber recursos na conta até o valor total da devolução ou 90 dias, a partir da transação inicial.
Pix: o que é o MED?
O Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi criado em 2021 pelo BC para facilitar a devolução de recursos em casos de fraude e resolução de erros operacionais da conta bancária, como transferências duplicadas.
Em casos de desacordo comercial e transferência de Pix feita para o destinatário errado pelo próprio remetente, por exemplo, a ferramenta não poderá ser usada.
Com a aprimoração do mecanismo, o procedimento será mais ágil, seguro e acessível. O processo realizado para que isso seja possível continua o mesmo, mas com a novidade do autoatendimento.