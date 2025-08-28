Pix: como pedir dinheiro de volta em caso de golpe? Passo a passo

A confirmação da devolução do Pix terá mais garantia e segurança com nova atualização do MED / Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) será aprimorado para garantir a devolução segura para vítimas de golpes, fraudes ou coerção. As atualizações sobre o Pix, sistema de pagamento instantâneo, foram anunciadas pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 28. O aprimoramento estará disponível em plataformas bancárias de forma facultativa a partir do dia 23 de novembro. Será obrigatório a partir do dia 2 de fevereiro do próximo ano.

Devolução do Pix: veja passo a passo de como solicitar O autoatendimento do MED está entre as atualizações anunciadas pelo Banco Central e estará disponível a partir de 1° de outubro, no ambiente Pix das plataformas bancárias. Com o autoatendimento, o cliente terá mais facilidade ao contestar uma transação, sem a necessidade de interação humana ou do deslocamento às agências. O canal também aumentará as chances do retorno do valor pela sua agilidade adicionada ao processo. É por meio dele que é iniciado o processo de devolução do dinheiro, caso golpe, fraude ou coerção, e, agora, de forma mais acessível; confira passo a passo: