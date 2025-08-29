Assaí abre 160 vagas de emprego no Ceará com oportunidades em diferentes áreas

Assaí tem 15 lojas no Ceará e anuncia 160 novas vagas em áreas operacionais / Crédito: AURELIO ALVES

O Assaí Atacadista está com cerca de 160 vagas de trabalho abertas no Ceará. As oportunidades abrangem diversas áreas operacionais das lojas e são todas elegíveis também a pessoas com deficiência.

Entre os principais cargos disponíveis estão os de operador(a) de loja e operador(a) de caixa. Os interessados devem se inscrever no site da empresa. Para o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone e e-mail ativo.


