Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assaí abre 160 vagas de emprego no Ceará com oportunidades em diferentes áreas

Assaí abre 160 vagas de emprego no Ceará com oportunidades em diferentes áreas

Rede de atacarejo está com 160 vagas abertas no Ceará; oportunidades incluem operador de loja e de caixa, com seleção online e presencial
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Assaí Atacadista está com cerca de 160 vagas de trabalho abertas no Ceará. As oportunidades abrangem diversas áreas operacionais das lojas e são todas elegíveis também a pessoas com deficiência.

Entre os principais cargos disponíveis estão os de operador(a) de loja e operador(a) de caixa. Os interessados devem se inscrever no site da empresa. Para o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone e e-mail ativo.

O processo seletivo será realizado em etapas online e presenciais. A companhia informa que oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano de carreira estruturado, com programas de capacitação para os colaboradores.

Leia mais

Presença no Ceará e no Nordeste

O Assaí atua no Ceará desde 2008 e mantém 15 lojas em funcionamento em Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte. No Estado, a rede gera cerca de 7.500 empregos diretos e indiretos.

Na região Nordeste, o atacadista soma 82 unidades, distribuídas em todos os estados.

Perfil da empresa

Fundado em São Paulo, o Assaí Atacadista completou 50 anos em 2024 e atualmente conta com mais de 300 lojas no Brasil e 87 mil colaboradores.

É reconhecido pela NielsenIQ como a rede alimentar com maior presença nos lares brasileiros e, no ranking Global Powers of Retailing 2025 da Deloitte, alcançou a 92ª colocação, a melhor posição já atingida por uma empresa brasileira.

Em 2024, a companhia registrou faturamento de R$ 80,6 bilhões. As ações do Assaí (ASAI3) são negociadas na B3 e, segundo a revista Exame, a empresa foi considerada a melhor do setor de atacado e varejo no Brasil.

Enem dos concursos terá mais de 3 mil vagas; Fraude bilionária no INSS

 

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar