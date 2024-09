Receita monitora R$ 1,2 bilhão em bens do Assaí; mercado vê risco e ação cai

Assaí é uma empresa listada na bolsa de valores brasileira. (Foto: Joao Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares/O POVO

O Assaí Atacadista foi notificado pela Receita Federal do Brasil (RFB) sobre um arrolamento de ativos – isto é, monitoramento – de R$ 1,26 bilhão em seus bens, mas pode chegar a R$ 12,9 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Essa quantia está relacionada a dívidas ou contingências fiscais da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), conhecida como Pão de Açúcar, e refere-se a questões anteriores à cisão das empresas em 2021. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Analistas do mercado estão avaliando a situação. O Goldman Sachs, por exemplo, alertou que essa notificação pode aumentar a percepção de risco sobre as ações do Assaí.

Por volta das 13h18min, os papéis ordinários (ASAI3) do Assaí negociados na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) caíam 8,25%, a R$ 7,45; enquanto as ações do GPA (PCAR3) recuavam 0,70%, a R$ 2,83, no momento. Já o Índice Bovespa (Ibovespa) operava em queda de 0,21%, a 132.447,81 mil pontos, no horário. O que é o arrolamento? A Receita Federal determinou o “arrolamento de ativos” do Assaí. Trata-se de um mecanismo administrativo para monitorar os bens de um determinado contribuinte que possui dívidas ou contingências fiscais, a fim de resguardar valores para a quitação de tributos.

“O arrolamento não impede eventual alienação, oneração ou transferência do ativo arrolado, somente impõe a obrigação de informar tais atos à RFB”, segundo o vice-presidente de finanças e de relações com investidores do Assaí, Vitor Fagá de Almeida. GPA deve indenizar Assaí

O Assaí se tornou uma companhia independente em 31 de dezembro de 2020, estabelecendo um acordo com o GPA, o qual ficaria responsável por quaisquer dívidas fiscais geradas antes da cisão. Assim, na teoria, o GPA deve indenizar o Assaí por essas questões. Todavia, o cenário é incerto e pode ser que o Assaí tenha que arcar com custos de até R$ 12,9 bilhões em contingências tributárias.

“A legislação tributária brasileira prevê que, no caso de contingências ou débitos tributários, as autoridades fiscais não estão vinculadas a acordos firmados entre as partes, podendo exigir o pagamento solidariamente das entidades envolvidas”, conforme Victor. Recurso ao arrolamento O Assaí informou que apresentará recurso questionando o Termo de Arrolamento, bem como “tomará as medidas aplicáveis que sejam necessárias para defender-se fortemente da responsabilidade tributária pelas contingências”, pontua o vice-presidente. A justificativa do atacarejo é que as suas operações sempre foram, de fato, segregadas das operações do GPA.