Assaí tem lucro de R$ 264 milhões no 2º tri, avanço é de 60% ante o 2º tri de 2024

A receita líquida cresceu 6,3% no trimestre, para R$ 19 bilhões, puxada pelo avanço de 4,6% nas vendas mesmas lojas e pela contribuição de unidades inauguradas nos últimos 12 meses. O Ebitda ajustado somou R$ 1 bilhão, alta de 11,8% na comparação anual, com margem Ebitda de 5,7%, o melhor desempenho para um segundo trimestre desde 2021.

O Assaí reportou lucro líquido de R$ 264 milhões no segundo trimestre de 2025, expansão de 60% na comparação com igual período do ano anterior. O desempenho foi impulsionado, segundo a empresa, pela maturação das lojas abertas nos últimos anos, crescimento das vendas e disciplina na gestão de despesas, mesmo em um cenário de juros elevados.

Sem inaugurações no primeiro semestre, o plano de expansão prevê a abertura de dez novas lojas em 2025, sendo que a primeira delas está prevista para este mês.

Já a dívida líquida do Assaí totalizou R$ 11,7 bilhões ao fim do segundo trimestre, uma redução de R$ 200 milhões em relação a igual período de 2024. O indicador de alavancagem caiu de 3,65 vezes para 3,17 vezes no período.

O desempenho foi favorecido tanto pela geração de caixa livre, que somou R$ 2,7 bilhões nos últimos 12 meses, quanto pelo crescimento do Ebitda ajustado. Com esse ritmo, a empresa segue com a expectativa de encerrar 2025 com alavancagem em torno de 2,6 vezes.

Ainda, os investimentos somaram R$ 162 milhões entre abril e junho, montante inferior frente os R$ 320 milhões investidos em igual período do ano passado. A redução reflete o ritmo mais contido de expansão, com abertura concentrada no segundo semestre e postergação de alguns projetos.