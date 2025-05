ONS libera conexão de dois data centers no Ceará ao sistema elétrico

São os primeiros data centers a serem integrados à rede básica de energia elétrica no Nordeste. / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Operador Nacional do Sistema (ONS) deu parecer favorável para conexão de energia de dois data centers que serão instalados no Complexo do Pecém, no Ceará. São os primeiros empreendimentos do tipo a serem integrados à rede básica de energia elétrica no Nordeste. Um deles será conectado à Subestação Pecém II (230 kV) e o outro à futura Subestação Pecém III (500 kV), cuja construção está condicionada à execução de obras previstas na 4ª Emissão do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE), publicada pelo MME em fevereiro de 2024.

A previsão de conexão é a partir de janeiro de 2027. De acordo com o ministro de Ministério de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, a iniciativa reforça o compromisso do Governo Federal em garantir a desconcentração dos investimentos em tecnologia e energia, com prioridade para regiões estratégicas.

A pasta ressalta que, no caso do Ceará, além da forte presença de fontes renováveis como a solar e a eólica, outro diferencial competitivo é a infraestrutura de cabos submarinos, que proporciona menor latência e maior estabilidade na transmissão de dados, passo considerado fundamental para o funcionamento de data centers e aplicações em larga escala, como Inteligência Artificial e serviços digitais. “Estamos trabalhando para que os avanços na infraestrutura energética e tecnológica cheguem a todas as regiões do país. O Nordeste, com sua riqueza em fontes renováveis e localização estratégica, é um exemplo de como podemos levar desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, afirmou o ministro Alexandre Silveira.

Entenda a polêmica A decisão e o posicionamento do MME sobre o assunto - o primeiro mais assertivo desde que a conexão dos projetos de renováveis no Nordeste começou a ser negada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sob o argumento de que há um descompasso entre oferta e demanda - são avaliados positivamente pelos especialistas no setor.