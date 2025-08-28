Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Geração Z lidera abertura de empresas no Ceará; confira

Ao todo, os jovens de 16 a 30 anos foram responsáveis por mais de 40% das empresas abertas no Estado no 1º quadrimestre de 2025
Os jovens de 16 a 30 anos, integrantes da Geração Z, abriram, no Ceará, 6.726 empresas no primeiro quadrimestre de 2025. O montante, representou mais de 40% do total de empreendimentos abertos no período (16.216).

Os dados fazem parte do Mapa de Empresas do Ceará, elaborado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), e foram divulgados nessa quarta-feira, 27.

O presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, destaca que esse protagonismo das pessoas mais novas no empreendedorismo reforça um maior dinamismo e digitalização do Estado.

“Os jovens têm pressa, são conectados e buscam soluções rápidas para transformar suas ideias em empresas reais", explica.

 

Além disso, ele informa que esse cenário deve se tornar uma tendência. "A expectativa é que o protagonismo da Geração Z no mercado cearense continue crescendo nos próximos anos”.

“Estamos diante de uma geração que não tem medo de arriscar e que aposta em inovação como motor de crescimento. Nosso papel é seguir criando condições para que esses empreendedores possam prosperar e gerar impacto positivo na sociedade", completa.

Setor de serviços foi destaque nas novas empresas

Em relação aos setores das novas empresas, o de serviços se destacou, com 12.031 aberturas, sendo mais de 74% do total. O restante foi composto pelo comércio (3.496) e pela indústria (689).

Segundo o governo do Estado, o segmento foi predominante devido "à baixa barreira de entrada e à possibilidade de atuação digital, que atrai os nativos da era tecnológica". 

