Geração Z lidera abertura de empresas no Ceará; confira

Setor de serviços, segundo o governo do Estado, atrai os nativos da era tecnológica / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os jovens de 16 a 30 anos, integrantes da Geração Z, abriram, no Ceará, 6.726 empresas no primeiro quadrimestre de 2025. O montante, representou mais de 40% do total de empreendimentos abertos no período (16.216). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte do Mapa de Empresas do Ceará, elaborado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), e foram divulgados nessa quarta-feira, 27.