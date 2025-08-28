Maior evento do mercado de condomínios do Ceará terá entrada gratuita

Maior evento do mercado de condomínios do Ceará terá entrada gratuitaO público-alvo é formado por síndicos e fornecedores e conselheiros condominiais, com o objetivo de apresentar soluções em produtos e serviços para o setor
O Expomarket Condomínios, considerado o principal evento do setor condominial no Ceará, realizará a sua quinta edição em Fortaleza nos dias 9 e 10 de outubro.
A entrada será gratuita, mas será necessário realizar uma inscrição por meio do Sympla. Em 2024, por exemplo, foram mais de 40 expositores, oito horas de palestras e um público superior a 1,6 mil inscritos.
O público-alvo é formado por síndicos e fornecedores e conselheiros condominiais, com o objetivo de apresentar soluções em produtos e serviços para condomínios residenciais e comerciais.
Além disso, a ideia é promover debates sobre os principais desafios do setor. Neste ano, a estrutura do Expomarket será composta por três eixos:
- Feira de Negócios, que reúne 8 lounges e 43 estandes, somando 51 espaços
- Programação de palestras, com especialistas locais e nacionais
- Shows de encerramento em cada um dos dois dias do evento
Inclusive, a organização já iniciou a comercialização de espaços e atingiu até o momento 43% de ocupação da feira. Outro ponto é que, dos 23 stands disponíveis, 20 já foram vendidos.
Entre os segmentos confirmados estão empresas de manutenção predial, coleta seletiva, energia, segurança eletrônica, tecnologia, elevadores, academias, armários inteligentes, administradoras, supermercados e companhias de tratamento de água.
Contudo, a expectativa também é atrair novos fornecedores de áreas estratégicas ainda pouco representadas, como financeiras especializadas em crédito condominial, empresas de portaria eletrônica, assessorias jurídicas, manutenção de áreas externas, materiais de construção, além de soluções sustentáveis como energia solar e reuso de água.
sujeita a mudanças
9 de outubro (quinta-feira)
10h - Cerimônia de abertura
12h - Palestra - Impactos da inteligência artificial na gestão condominial, por Marcus Nobre.
15h - Palestra - Determinação, planejamento e motivação para o sucesso, por Bruno Schimidt
16h - Palestra – As fachadas e as inspeções prediais - identificando problemas, por Lawton Parente
20h30min - Show
10 de outubro (sexta-feira)
10h - Cerimônia de abertura
12h - Palestra – Segurança condominial, por Wlauder Robson
15h - Palestra - Síndico do futuro: liderança e relacionamento, por Amanda Accioli
17h30min - Palestra – Desafios jurídicos na gestão condominial, por Said Gadelha
20h30min – Show
Serviço
Data: 9 e 10 de outubro (quinta e sexta)
Horário: 10h até 21h30min
Local: Shopping RioMar Fortaleza – Piso L3, ao lado da área de alimentação
Acesso gratuito mediante inscrição no Sympla
Site: expomarketcondominios.com.br
