Maior evento do mercado de condomínios do Ceará terá entrada gratuita

Em 2024, por exemplo, foram mais de 40 expositores, oito horas de palestras e um público superior a 1,6 mil inscritos / Crédito: JoaoFilho Tavares

O Expomarket Condomínios, considerado o principal evento do setor condominial no Ceará, realizará a sua quinta edição em Fortaleza nos dias 9 e 10 de outubro. A entrada será gratuita, mas será necessário realizar uma inscrição por meio do Sympla. Em 2024, por exemplo, foram mais de 40 expositores, oito horas de palestras e um público superior a 1,6 mil inscritos.

Entre os segmentos confirmados estão empresas de manutenção predial, coleta seletiva, energia, segurança eletrônica, tecnologia, elevadores, academias, armários inteligentes, administradoras, supermercados e companhias de tratamento de água. Contudo, a expectativa também é atrair novos fornecedores de áreas estratégicas ainda pouco representadas, como financeiras especializadas em crédito condominial, empresas de portaria eletrônica, assessorias jurídicas, manutenção de áreas externas, materiais de construção, além de soluções sustentáveis como energia solar e reuso de água. Veja a programação completa sujeita a mudanças

9 de outubro (quinta-feira) 10h - Cerimônia de abertura 12h - Palestra - Impactos da inteligência artificial na gestão condominial, por Marcus Nobre.

15h - Palestra - Determinação, planejamento e motivação para o sucesso, por Bruno Schimidt