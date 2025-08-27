Apenas 12% dos alunos do Ensino Médio têm interesse em Engenharias, diz pesquisa

Apenas 12% dos alunos do Ensino Médio têm interesse em Engenharias, diz pesquisaLevantamento do CIEE e Instituto Locomotiva aponta baixa procura por cursos de Engenharia e destaca dificuldades com matemática e custos elevados
Uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Locomotiva a pedido do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) revelou que apenas 12% dos estudantes do Ensino Médio manifestam interesse em cursar Engenharia no ensino superior.
O percentual equivale a cerca de 2,3 milhões de jovens, segundo estimativa baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2024.
O levantamento ouviu 1.150 estudantes em todo o País e indica que o desinteresse pela carreira está ligado a três fatores principais:
- a preferência por outras áreas de conhecimento
- as dificuldades com matemática
- os custos da graduação
Entre os que não pretendem seguir na Engenharia, 46% afirmaram ter interesse em outras carreiras, 22% apontaram dificuldades com matemática ou disciplinas relacionadas a cálculos e 8% citaram questões financeiras.
A pesquisa mostra ainda que, mesmo entre os estudantes que pretendem cursar Engenharia, a insegurança com cálculos é expressiva.
Apenas 16% deles se consideram “muito seguros” em matemática. No conjunto geral de entrevistados, a nota média de confiança na disciplina foi de 5,2 em uma escala de 0 a 10.
Os custos do curso também aparecem como barreira. Oito em cada dez estudantes acreditam que a graduação em Engenharia é cara, o que pode levar à desistência.
Entre os interessados na carreira, 23% afirmaram que dificuldades financeiras poderiam levá-los a abandonar o curso.
Outro ponto levantado pelo estudo está relacionado à formação escolar. Para 79% dos entrevistados, as falhas na educação básica contribuem para a falta de motivação em iniciar ou manter os estudos de nível superior.
No recorte por áreas de interesse, às Ciências Humanas aparecem à frente das Exatas. Quase metade dos estudantes (49%) afirmou ter preferência por cursos ligados às Humanas, enquanto 28% citaram afinidade com disciplinas de Exatas.
Segundo o CIEE, os resultados reforçam a necessidade de ampliar estratégias de incentivo à formação em Engenharia, área considerada fundamental para setores como infraestrutura, energia, tecnologia e indústria.
