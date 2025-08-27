Apenas 12% dos alunos do Ensino Médio têm interesse em Engenharias, diz pesquisa

Baixa procura por cursos de Engenharia entre jovens brasileiros levanta alerta sobre formação futura de profissionais / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O levantamento ouviu 1.150 estudantes em todo o País e indica que o desinteresse pela carreira está ligado a três fatores principais: a preferência por outras áreas de conhecimento

as dificuldades com matemática

os custos da graduação

Entre os que não pretendem seguir na Engenharia, 46% afirmaram ter interesse em outras carreiras, 22% apontaram dificuldades com matemática ou disciplinas relacionadas a cálculos e 8% citaram questões financeiras.

A pesquisa mostra ainda que, mesmo entre os estudantes que pretendem cursar Engenharia, a insegurança com cálculos é expressiva. Apenas 16% deles se consideram “muito seguros” em matemática. No conjunto geral de entrevistados, a nota média de confiança na disciplina foi de 5,2 em uma escala de 0 a 10.



Os custos do curso também aparecem como barreira. Oito em cada dez estudantes acreditam que a graduação em Engenharia é cara, o que pode levar à desistência. Entre os interessados na carreira, 23% afirmaram que dificuldades financeiras poderiam levá-los a abandonar o curso.


