Dólar hoje, sexta (22/08): Confira valor e quanto está a cotação

Valos do dólar: confira a cotação atualizada nesta quarta-feira, 20 de agosto / Crédito: Pexels / Pixabay

A cotação do dólar nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, está R$ 5,42 para compra e para venda na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a R$ 5,62 na venda. A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.