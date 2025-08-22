Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar hoje, sexta (22/08): Confira valor e quanto está a cotação

A cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo nesta sexta-feira, 22 de agosto
A cotação do dólar nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, está R$ 5,42 para compra e para venda na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo chega a R$ 5,62 na venda. 

A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Cotação do dólar hoje (22/08)

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial está às 16h07min desta sexta-feira (22/08) a:

  • Compra: R$ 5,4251
  • Venda: R$ 5,4262

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (22/08)?

O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 16h07min desta sexta-feira, 22, a moeda está ao valor médio de:

  • Compra: R$ 5,4428
  • Venda: R$ 5,6228

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).

*Dados e valores divulgados às 16h07min de 22/08/2025

O que influencia a cotação do dólar?

Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:

  • Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
  • Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
  • Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
  • Situação política nacional e internacional

Histórico recente do dólar

Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:

  • 21/08/2025 - R$ 5,4828
  • 20/08/2025 - R$ 5,4726
  • 19/08/2025 - R$ 5,4716
  • 18/08/2025 - R$ 5,4155
  • 15/08/2025 - R$ 5,3928
  • 14/08/2025 - R$ 5,4095
  • 13/08/2025 - R$ 5,3922

