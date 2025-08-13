Dólar sobe para R$ 5,40 em dia de correção no mercado

Num dia de correção no mercado financeiro, o dólar voltou ao nível de R$ 5,40 após atingir o menor valor em 14 meses na véspera.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (13) vendido a R$ 5,40, com alta de R$ 0,015 (+0,27%). A cotação operou estável durante a manhã, mas subiu a tarde, chegando a R$ 5,41 na máxima do dia, por volta das 13h.

Apesar da alta desta quarta, a divisa cai 3,55% em agosto. Em 2025, a moeda estadunidense acumula queda de 12,6%.

Após atingir o maior nível em mais um mês na terça-feira, o mercado de ações teve um dia de ajustes nesta quarta. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 136.687 pontos, com queda de 0,89%. Ações de empresas ligadas ao consumo foram prejudicadas após a divulgação de que as vendas no varejo voltaram a cair em junho, acumulando três meses seguidos de retração.

Em relação ao dólar, a moeda caiu perante as divisas de economias avançadas, mas subiu no Brasil e em outros países da América Latina, impulsionada pela realização dos lucros, quando investidores aproveitam a baixa cotação para comprarem divisas, e pela queda do petróleo no mercado internacional.