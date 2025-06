Por que dólar está perdendo valor — e como isso interessa a Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alguns bancos de investimento, como Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs, preveem quedas maiores do dólar no futuro diante de uma escalada da guerra comercial e um potencial enfraquecimento da maior economia do mundo.

"O dólar caiu devido às políticas protecionistas e erráticas de Trump, que estão corroendo a reputação dos Estados Unidos", diz Gabriela Siller, diretora de análise econômica do grupo financeiro BASE, com sede no México, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

De acordo com Siller, as decisões do presidente afetam as expectativas de crescimento dos EUA, e lançam dúvidas sobre o status do dólar como "porto seguro" para investimentos e maior moeda de reserva do mundo.

Uma das consequências diretas da queda do dólar é que as exportações dos EUA se tornam mais competitivas no mercado internacional, uma vez que ficam mais baratas para os compradores estrangeiros.