Concurso PF: Resultado das provas é divulgado nesta quarta, 20; confira

As oportunidades do concurso requerem nível superior completo / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No caso da prova objetiva, os participantes podem interpor recursos das 10h desta quinta-feira, 21, até às 18h desta sexta-feira, 22. O resultado final dela será disponibilizado junto da convocação para o teste de aptidão física no dia 5 de setembro. Concurso Polícia Federal: Confira detalhes do certame Ao todo, no concurso, estão sendo ofertadas 1.000 vagas, sendo 120 para a posição de delegado, 69 para a de perito, 630 para a de agente, 160 para a de escrivão e 21 para a de papiloscopista. As oportunidades requerem nível superior. Já a remuneração pode chegar a R$ 26.800. Confira abaixo as formações exigidas: Delegado de PF: Diploma de conclusão de curso de graduação em Direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial

Perito criminal - Área: Contábil-financeira: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas

Perito criminal - Área: Engenharias elétrica/eletrônica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia da Computação

Perito criminal - Área: Informática forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica, Informática, Análise de Sistemas ou Processamento de Dados

Perito criminal - Área: Geologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Geologia

Perito criminal - Área: Engenharia Civil: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil

Perito criminal - Área: Engenharia cartográfica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Cartográfica

Perito criminal - Área: Medicina legal: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina

Perito criminal - Área: Física forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Física

Perito criminal - Área: Engenharia de minas: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Minas

Perito criminal - Área: Genética forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Medicina, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Medicina Veterinária

Perito criminal - Área: Engenharia ambiental: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental

Perito criminal - Área: Antropologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina ou Odontologia

Perito criminal - Área: Meio ambiente: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geologia ou Medicina Veterinária

Escrivão de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação

Agente de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação

Papiloscopista de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação Vale destacar que há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros.