Concurso PF: Resultado das provas é divulgado nesta quarta, 20; confira

Concurso PF: Resultado das provas é divulgado nesta quarta, 20; confiraAs vagas do concurso são para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista
O resultado final da prova objetiva e o provisório da prova discursiva do concurso público da Polícia Federal (PF) para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista, deve ser divulgado nesta quarta-feira, 20.
Para conferir, o candidato deve acessar o site da banca organizadora do certame, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
No caso da prova objetiva, os participantes podem interpor recursos das 10h desta quinta-feira, 21, até às 18h desta sexta-feira, 22. O resultado final dela será disponibilizado junto da convocação para o teste de aptidão física no dia 5 de setembro.
Concurso Polícia Federal: Confira detalhes do certame
Ao todo, no concurso, estão sendo ofertadas 1.000 vagas, sendo 120 para a posição de delegado, 69 para a de perito, 630 para a de agente, 160 para a de escrivão e 21 para a de papiloscopista.
As oportunidades requerem nível superior. Já a remuneração pode chegar a R$ 26.800. Confira abaixo as formações exigidas:
- Delegado de PF: Diploma de conclusão de curso de graduação em Direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial
- Perito criminal - Área: Contábil-financeira: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas
- Perito criminal - Área: Engenharias elétrica/eletrônica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia da Computação
- Perito criminal - Área: Informática forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica, Informática, Análise de Sistemas ou Processamento de Dados
- Perito criminal - Área: Geologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Geologia
- Perito criminal - Área: Engenharia Civil: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil
- Perito criminal - Área: Engenharia cartográfica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Cartográfica
- Perito criminal - Área: Medicina legal: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina
- Perito criminal - Área: Física forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Física
- Perito criminal - Área: Engenharia de minas: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Minas
- Perito criminal - Área: Genética forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Medicina, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Medicina Veterinária
- Perito criminal - Área: Engenharia ambiental: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental
- Perito criminal - Área: Antropologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina ou Odontologia
- Perito criminal - Área: Meio ambiente: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geologia ou Medicina Veterinária
- Escrivão de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação
- Agente de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação
- Papiloscopista de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação
Vale destacar que há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros.
Concurso Polícia Federal: Veja como está sendo a seleção
No que concerne à seleção, ela é constituída de duas etapas, a primeira, além das provas objetiva e discursiva, possui:
- Exame de aptidão física: caráter eliminatório (para todos os cargos)
- Avaliação médica: caráter eliminatório (para todos os cargos)
- Prova oral: caráter classificatório e eliminatório (apenas para o cargo de delegado)
- Avaliação psicológica (para todos os cargos)
- Avaliação de títulos: classificatório (para os cargos de delegado e perito criminal)
- Investigação social: caráter eliminatório (para todos os cargos)
Já a segunda será o curso de formação profissional, de caráter eliminatório, realizado no Distrito Federal.
Veja mais informações no EDITAL.
Concurso Polícia Federal: Confira o cronograma previsto
- Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova
discursiva: 20/8/2025
- Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para exame de aptidão física: 5/9/2025
- Realização do exame de aptidão física: 13 e 14/9/2025
- Divulgação do edital de resultado final no exame de aptidão física e de convocação para a avaliação médica=: 3/10/2025
- Realização da avaliação médica: 25 e 26/10/2025
- Divulgação do edital de resultado final na avaliação médica e convocação para a avaliação psicológica e prova oral: 1/12/2025
