Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem dos concursos: MGI autoriza nomeação de 42 aprovados; confira

Enem dos concursos: MGI autoriza nomeação de 42 aprovados; confira

As vagas são para o cargo de analista de comércio exterior e requerem nível superior completo
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 42 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A autorização foi realizada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Conforme o anunciado, as vagas são para o cargo de analista de comércio exterior e requerem nível superior completo.

Vale ressaltar que a nomeação dos candidatos depende da existência de vagas na data da nomeação e da "declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados".

Leia mais

Enem dos concursos: Veja detalhes da 1ª edição

A primeira edição do CPNU, também conhecido como "Enem dos concursos" teve 2,1 milhões de candidatos inscritos, dos quais 970 mil compareceram de fato aos dois dias de exame para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

As provas foram aplicadas em 228 cidades e, pela primeira vez, um processo seletivo permitiu que os candidatos concorressem a vagas de diferentes órgãos com uma única inscrição.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Concursos Empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar