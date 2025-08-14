Enem dos concursos: MGI autoriza nomeação de 42 aprovados; confira

As vagas são para o cargo de analista de comércio exterior e requerem nível superior completo

A autorização foi realizada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 14.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 42 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme o anunciado, as vagas são para o cargo de analista de comércio exterior e requerem nível superior completo.

Vale ressaltar que a nomeação dos candidatos depende da existência de vagas na data da nomeação e da "declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados".

Enem dos concursos: Veja detalhes da 1ª edição

A primeira edição do CPNU, também conhecido como "Enem dos concursos" teve 2,1 milhões de candidatos inscritos, dos quais 970 mil compareceram de fato aos dois dias de exame para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.