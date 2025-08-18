Bolsa Família e auxílio gás começam a ser pagos nesta segunda-feira, 18; confira

O pagamento do benefício é de no mínimo R$ 600 / Crédito: © Lyon Santos/ MDS

A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira, 18, a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício. O pagamento é realizado até o dia 29 deste mês. Confira no fim desta matéria o cronograma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que, por estarem em situação de emergência ou em calamidade pública, moradores de alguns municípios de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe, independente do NIS, receberam o valor também nesta segunda. O montante mínimo pago corresponde a R$ 600. Além do benefício, há o repasse de adicionais: O Benefício Variável Familiar Nutriz que paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até seis meses de idade (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.

Acréscimo de R$ 50 a gestantes

Pagamento de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos que a pessoa tiver

Acréscimo de R$ 150, a cada criança de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Bolsa Família e a regra de proteção Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em agosto. Essa medida permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.