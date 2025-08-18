Bolsa Família e auxílio gás começam a ser pagos nesta segunda-feira, 18; confira

Bolsa Família e auxílio gás começam a ser pagos nesta segunda-feira, 18; confiraAo todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício. O valor mínimo repassando é de R$ 600
A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira, 18, a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.
Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício. O pagamento é realizado até o dia 29 deste mês. Confira no fim desta matéria o cronograma.
Vale destacar que, por estarem em situação de emergência ou em calamidade pública, moradores de alguns municípios de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe, independente do NIS, receberam o valor também nesta segunda.
O montante mínimo pago corresponde a R$ 600. Além do benefício, há o repasse de adicionais:
- O Benefício Variável Familiar Nutriz que paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até seis meses de idade (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.
- Acréscimo de R$ 50 a gestantes
- Pagamento de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos que a pessoa tiver
- Acréscimo de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Bolsa Família e a regra de proteção
Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em agosto. Essa medida permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, quem se enquadrava na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Auxílio Gás
O Auxílio Gás também será pago nesta segunda-feira às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 1. O valor foi mantido em R$ 108 neste mês.
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,1 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.
Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Confira abaixo os calendários do Bolsa Família e do Auxílio gás:
- NIS final 1: 18 de agosto
- NIS final 2: 19 de agosto
- NIS final 3: 20 de agosto
- NIS final 4: 21 de agosto
- NIS final 5: 22 de agosto
- NIS final 6: 25 de agosto
- NIS final 7: 26 de agosto
- NIS final 8: 27 de agosto
- NIS final 9: 28 de agosto
- NIS final 0: 29 de agosto
