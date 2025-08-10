Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

A aeronave, estilizada com pintura da personagem Margarida, da Disney, operava o voo AD 4816 quando foi acionado o código 7700, indicando situação de emergência / Crédito: Divulgação / BH Airport

Pilotos de um voo comercial que saia de São Luís (MA) com destino à Campinas (SP) realizaram um pouso de emergência após uma suspeita de ameaça com artefato explosivo. O pouso aconteceu na noite dessa quinta-feira, 7, no Aeroporto Internacional de Brasília. Existência de bomba foi descartada após varredura. A aeronave, estilizada com pintura da personagem Margarida, da Disney, operava o voo AD 4816 quando foi acionado o código 7700, indicando situação de emergência.

“A Azul garantiu todo o suporte necessário aos clientes após a liberação das autoridades (...) A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul”, declarou a companhia. Aeronave foi liberada após varredura Administradora do Aeroporto de Brasília, a Inframerica informou, em nota, que a pista em que a aeronave estava estacionada para averiguação foi liberada para operações aéreas às 0h40min desta sexta-feira, 8. "Não houve impacto em pousos ou decolagens, registros de cancelamento ou atrasos durante o período da ocorrência", acrescenta o informe.