Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bombaVoo partiu de São Luís (MA) com destino à Campinas (SP), mas precisou realizar um pouso de emergência em Brasília; existência de artefatos foi descartada
Pilotos de um voo comercial que saia de São Luís (MA) com destino à Campinas (SP) realizaram um pouso de emergência após uma suspeita de ameaça com artefato explosivo. O pouso aconteceu na noite dessa quinta-feira, 7, no Aeroporto Internacional de Brasília. Existência de bomba foi descartada após varredura.
A aeronave, estilizada com pintura da personagem Margarida, da Disney, operava o voo AD 4816 quando foi acionado o código 7700, indicando situação de emergência.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Com previsão de chegada no Aeroporto de Viracopos às 21h30min, o avião “precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”, como informou, em nota, a Azul Linhas Aéreas, responsável pelo voo.
Conforme a companhia, os clientes e tripulantes desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos, conforme a Resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A Polícia Federal (PF) foi acionada para averiguar a informação sobre a suspeita de ameaça de bomba. Em nota, a pasta informou que realizou varreduras antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos, que foi descartada, e apurar a autoria da ameaça.
“A Azul garantiu todo o suporte necessário aos clientes após a liberação das autoridades (...) A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul”, declarou a companhia.
Aeronave foi liberada após varredura
Administradora do Aeroporto de Brasília, a Inframerica informou, em nota, que a pista em que a aeronave estava estacionada para averiguação foi liberada para operações aéreas às 0h40min desta sexta-feira, 8.
"Não houve impacto em pousos ou decolagens, registros de cancelamento ou atrasos durante o período da ocorrência", acrescenta o informe.
A Polícia Federal foi acionada, seguindo o protoloco de segurança do aeroporto, com o plano de contingência ativado. Após a varredura, foi descartada a presença de bomba na aeronave, sendo o avião liberado às 2h20min. Como procedimento, a PF seguirá com as apurações pela falsa ameaça no avião.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente