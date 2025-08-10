Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Voo partiu de São Luís (MA) com destino à Campinas (SP), mas precisou realizar um pouso de emergência em Brasília; existência de artefatos foi descartada
Autor Gabriele Félix
Tipo Notícia

Pilotos de um voo comercial que saia de São Luís (MA) com destino à Campinas (SP) realizaram um pouso de emergência após uma suspeita de ameaça com artefato explosivo. O pouso aconteceu na noite dessa quinta-feira, 7, no Aeroporto Internacional de Brasília. Existência de bomba foi descartada após varredura.

A aeronave, estilizada com pintura da personagem Margarida, da Disney, operava o voo AD 4816 quando foi acionado o código 7700, indicando situação de emergência.

Com previsão de chegada no Aeroporto de Viracopos às 21h30min, o avião “precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”, como informou, em nota, a Azul Linhas Aéreas, responsável pelo voo.

Conforme a companhia, os clientes e tripulantes desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos, conforme a Resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Polícia Federal (PF) foi acionada para averiguar a informação sobre a suspeita de ameaça de bomba. Em nota, a pasta informou que realizou varreduras antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos, que foi descartada, e apurar a autoria da ameaça.

“A Azul garantiu todo o suporte necessário aos clientes após a liberação das autoridades (...) A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul”, declarou a companhia.

Aeronave foi liberada após varredura

Administradora do Aeroporto de Brasília, a Inframerica informou, em nota, que a pista em que a aeronave estava estacionada para averiguação foi liberada para operações aéreas às 0h40min desta sexta-feira, 8. 

"Não houve impacto em pousos ou decolagens, registros de cancelamento ou atrasos durante o período da ocorrência", acrescenta o informe. 

A Polícia Federal foi acionada, seguindo o protoloco de segurança do aeroporto, com o plano de contingência ativado. Após a varredura, foi descartada a presença de bomba na aeronave, sendo o avião liberado às 2h20min. Como procedimento, a PF seguirá com as apurações pela falsa ameaça no avião.

