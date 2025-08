20 contêineres de castanha e sete de pescado deixaram de ser enviados do CE aos EUA

Cargas não conseguiram ser enviadas antes do início do tarifaço que entrou em vigor no dia 6 de agosto

O Ceará já começa a contar contabilizar prejuízos com o início do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Pelo menos, 20 contêineres de castanha e uns sete de pescado deixaram de ser embarcados para o mercado americano.

Isso ocorreu porque, a partir do dia 6 de agosto, qualquer produto que não estivesse embarcado já estaria sujeito às novas tarifas de 50% pelos Estados Unidos. "Inviabiliza para qualquer empresa, então é melhor devolver, esse é o problema. A gente está discutindo hoje uma taxação que é muito abusiva, né?"

Impacto na cadeia produtiva

Ele reforça que a preocupação não é apenas com a empresa exportadora, mas toda cadeia produtiva que ela movimenta no Estado.

“A nossa grande preocupação não é só com a indústria que tá ali na ponta fazendo a exportação e mandando o contêiner para o porto. Por trás do setor de pescados, hoje nós temos 6.000 embarcações de pesca no estado do Ceará, que vai desde uma jangada que tem dois, três, duas, três pessoas dentro. Há barcos que estão aí pescando todos de um para outro. Nós temos três pessoas em cada barco. São 18 pessoas que estão dentro do mar, que estão atrás dessa pesca para trazer para cá, entregar as indústrias para gente processar", afirmou.

No caso do setor de pescados, 90% dos peixes vermelhos são exportados para os Estados Unidos. "É uma cadeia de pessoas que estão no mar. Para cada um, uma pessoa que tá no mar, na área de pesca tem cinco em terra. Então nós estamos falando aí de quase 70.000 pessoas que a gente é precisa cuidar porque é uma cadeia muito grande."