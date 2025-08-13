Hapvida: Lucro líquido soma R$ 148,9 mi no 2º trimestre, queda de 64,2%

No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.

A operadora de planos de saúde Hapvida registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período.

A receita líquida ajustada da empresa alcançou R$ 7,674 bilhões no trimestre, alta de 7,3% em relação a igual intervalo de 2024. A receita líquida totalizou R$ 14,925 bilhões, aumento de 7,8% em relação a igual intervalo de 2024.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) foi de R$ 703 milhões, queda de 26,6%. Com ajustes, o Ebitda foi de R$ 905,4%, redução de 5,5%.

O Ebitda ajustado do semestre foi de R$ 1,909 bilhão, queda de 12,8% em relação ao apurado em igual exercício do ano passado.

A sinistralidade caixa da Hapvida foi de 71,0% no segundo trimestre, alta de 0,5 ponto porcentual em comparação com o mesmo intervalo de 2024. No acumulado do ano a sinistralidade da companhia alcançou 73,9%, aumento de 0,4 p.p., na mesma base de comparação.